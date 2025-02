Yuri hizo una sorprendente revelación sobre su experiencia trabajando con Ángela Aguilar y admitió que la incomodó

Yuri no escatimó en detalles acerca de qué tan bien le fue ahora que decidió unir su talento al de Ángela Aguilar. Y es que esta colaboración ha dado de qué hablar desde el primer momento, y ganó mucha más relevancia con la impresionante confesión que hizo la jarocha, quien se sinceró y finalmente aceptó que trabajar con la esposa de Christian Nodal sí llegó a causarle cierta incomodidad por la efusividad con la que el matrimonio suele tratarse estando en público.

Yuri explicó por qué se sintió rara al grabar su canción con Ángela Aguilar

Durante una reciente conversación con “Sale el sol”, Yuri habló un poco de cómo vivió el proceso creativo con Ángela Aguilar para darle vida a la nueva versión de “Maldita primavera” con la que arrasaron el pasado 7 de febrero. Sin embargo, aunque anteriormente se deshizo en halagos para la artista, finalmente admitió que sí llegó a molestarle la presencia de Christian Nodal, pues en todo momento estaban dados al romance.

“Estaban beso y beso, hasta que les dije: ‘niños ya, dejen de estarse besuqueando, que uno siente’”, dijo divertida la intérprete de temas “Es ella más que yo”.

¿Qué dijo Yuri de Ángela Aguilar tras las críticas por su colaboración?

Esta no es la primera vez que Yuri hace mención de Ángela Aguilar, pues hace apenas unos días se pronunció a favor de su colega públicamente. Esto en respuesta a la ola de críticas que la esposa de Christian Nodal lleva tiempo recibiendo, mismas que de alguna manera opacaron este proyecto en conjunto.

No así, para la también actriz esto no es realmente un problema, pues en una charla para “Ventaneando”, reafirmó que confía plenamente en ella y tiene la certeza de que su éxito seguirá creciendo. “Es una niña que va para arriba, es toda una estrella. Será lo que sea, su vida es su vida. Yo no soy juez, pero considero que sería tonta si dijera: ‘ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’. Perdóname, pero no”, apuntó Yuri, dejando abierta la posibilidad de volver a fusionar su voz con la de la hija menor de Pepe Aguilar.