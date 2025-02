“Maribel, te pido de madre a madre que te detengas": Imelda alerta sobre avances en el caso

La tarde de este 12 de febrero, Imelda Garza Tuñón publicó un comunicado sobre el caso contra Maribel Guardia.

Además de pedir la detención del odio para ambas partes, la viuda de Julián Figueroa confirmó que obtuvo una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el DIF CDMX, así como un representante especial para el niño, en vez de Maribel.

“Después de semanas de angustia, desesperación y tristeza por no poder ver a mi hijo, desde el 21 de enero de 2025, por fin veo un rayo de esperanza y credibilidad en nuestro Sistema de Justicia.

El día de hoy un Juez de Amparo nos ha otorgado a mi hijo y a mí una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el DIF CDMX, debido a que son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo, al provocar su retención a favor de Maribel, sin que pueda tener ningún contacto con él a pesar de ser su madre y la única persona que detente la PATRIA POTESTAD”.

“También el Juez de Amparo ha designado un representante especial para mi menor hijo, con el fin de evitar que Maribel siga realizando una representación deficiente y dolosa en contra de mi hijo, puesto que ha vulnerado su interés superior y derecho de estar con su mamá, provocándole afectaciones psicológicas que no sanarán pronto”.

Imelda anotó: “Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo, pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo y te pido de madre a madre que te detengas”.

“Se me ha intentado desprestigiar en todos los ámbitos de mi vida, yo también he vivido fuertes momentos como la muerte de mi esposo, y ahora la desaparición y retención de mi hijo”.

Imelda también pidió detener acciones de violencia y odio contra las partes involucradas.

En tanto, Maribel había negado estar detrás de amenazas

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un comunicado: “Amigos, medios y público interesado en general- Los que me conocen, saben que no soy el tipo de persona que amenaza o intimida, creo en la justicia, creo en la Ley, creo en el Estado de Derecho y sobre todo creo en Dios”.

“Jamás intentaría resolver un conflicto a través de la fuerza o la intimidación; tan es así, que acudimos ante las autoridades para que sean ellos quienes diriman este asunto de acuerdo con la Ley”.

“Llevando la parte legal como va, caminando en torno a pruebas reales y elementos de derecho, sería absurdo actuar de una manera tan falta de sentido y fuera de la Ley. Que Dios nos proteja A TODOS”, manifestó Maribel.