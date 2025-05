“LATINA FOREVA”: Karol G lanzó una nueva canción y el final tiene una inesperada sorpresa

Karol G la sigue rompiendo. Tras la salida de su exitoso documental de Netflix, ahora le siguió el nuevo sencillo de su nueva era “Latina Foreva”. Sin embargo, a muchos fanáticos les llamó la atención el final de la canción, que cuenta con un sample muy especial. ¿De quién se trata?

En este sentido, al final de la canción se puede escuchar ni más ni menos que a la estrella de la serie Euphoria de HBO, Alexa Demie, quien menciona una icónica frase de un antiguo video suyo.

La actriz de ascendencia mexicana dice “"Why does everybody ask me if i’m latina, isn’t it obvious?” que quiere decir “¿Por qué me preguntan si soy latina? ¿No es obvio?. Y por supuesto, la inclusión de este audio causó sensación en redes sociales.

La nueva era de Karol G

Karol G ha lanzado su nuevo sencillo , marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera tras el éxito de su álbum Mañana Será Bonito. La canción, que fusiona elementos del reguetón clásico con sonidos pop modernos y sintetizadores, celebra la fortaleza, sensualidad y diversidad de las mujeres latinas. El tema fue producido por Mazzarri y Misha, y coescrito por Karol G y Daniela “La Guru” Aponte.

El videoclip oficial de Latina Foreva, dirigido por Pedro Artola, fue filmado en las montañas nevadas de Mammoth Lakes, California. En él, la estrella colombiana y un grupo de mujeres desafían el frío con estilo y actitud, reflejando el “fuego interior” que representa su nueva identidad artística, simbolizada por el color naranja. El video busca visualizar la fuerza y la confianza de las mujeres latinas en un entorno poco convencional.

La letra de la canción destaca las características físicas y personales de las mujeres latinas, promoviendo el empoderamiento femenino. Frases como “Ahora todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana, una Domi que lo mueva rico” resaltan la diversidad y el atractivo de las mujeres de la región.

“Mañana fue muy Bonito”: los detalles del exitoso documental de Karol G

De acuerdo con Billboard en Español, Mañana Fue Muy Bonito de Karol G fue digido por Cristina Costantini y producido por This Machine, Interscope Films y Bichota Films.

La película documental ofrece “un retrato íntimo de su ascenso al estrellato global, así como una mirada detrás de cámaras a su electrizante gira de estadios Mañana Será Bonito y los desafíos que enfrentó en el camino”.

“Siento que todo empezó cuando tenía el pelo azul, y todo el proceso del pelo rojo y el pelo rubio al pelo rosita. Yo misma siento que evolucionó mi mente, evolucionó mi responsabilidad, mi compromiso con mis seguidores, y cómo me veo físicamente. También siento que el amor bonito que uno empieza a sentir por uno, empieza como a florecer y empieza a notarse más”, aseguró la cantante.

