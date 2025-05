“¡Un infierno!”: la inesperada respuesta de Anuel AA sobre las declaraciones de Karol G acerca de su relación

Karol G presentó un adelanto de su documental ‘Mañana Fue Muy Bonito’ durante la premier en Medellín, y en este primer vistazo la cantante describió su relación pasada con el reguetonero Anuel AA como “tóxica” y “un infierno”, revelando el profundo impacto emocional que esta tuvo en su vida. Sin embargo, el reguetonero puertorriqueño no se quedó callado y ofreció una respuesta que ha generado reacciones encontradas.

“Mi relación pasada… fue muy tóxica salir de ahí. Yo me despertaba y sentía como que me iba a morir. Sentía que como persona no tenía un valor. No podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”, se le escucha decir a ‘La Bichota’ en el video. “Yo sí sentía que era algo como de lo que no iba a ser capaz de salir. Cuando uno lo que está haciendo todo el tiempo es sufriendo… Uno sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir”.

A pesar de todo, la cantante reconoció que eso le dejó cosas buenas, ya que de esa experiencia nacieron muchas de sus canciones con las que pudo conectar con quienes han sufrido cosas similares.

“Era una f*cking pesadilla. Fue un infierno. Lo bonito que dejó de todo es que, por medio de mis canciones, tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, añadió.

Karol G habla de su relación con Anuel AA en su documental. @soy_502 Video: redes sociales pic.twitter.com/8EJPbNe6Uq — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 1, 2025

La reacción de Anuel AA

Consultado por el locutor Santiago Matías, conocido como Alofoke, en una entrevista telefónica, Anuel AA respondió a las declaraciones de su exnovia con un tono evasivo y un comentario que muchos consideran polémico.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo, no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, imagínate que le pongan las tet**”, expresó el cantante, evitando profundizar en el tema.

Las declaraciones de ambos cantantes han levantado un intenso debate en redes sociales, pues algunos defienden a Karol G y otros aplauden la respuesta de Anuel AA. Sin embargo, algunos fans de la colombiana han salido a recordar que, pese a que en esta ocasión el reguetonero se ha querido mantener al margen, en épocas pasadas le dedicó algunos versos tanto a su ex como a su nueva pareja, Feid.

La relación entre Karol G y Anuel AA, que se extendió desde 2018 hasta su ruptura en 2021, fue una de las más seguidas en el género urbano. La pareja, que se comprometió en 2019, dejó a su paso una serie de controversias que se volvieron virales.

¿Cuándo estrenará el documental ‘Mañana fue muy bonito’?

Esta película llegará a Netflix el próximo 8 de mayo de 2025, luego de que la intérprete de ‘Provenza’ anunciara el proyecto a finales de 2024 a través de una publicación en sus redes sociales.

“Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable ¡Una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes… mi sueño hecho realidad”, se lee en la imagen.

La sinopsis de Netflix detalla: “Sigue el ascenso de Karol G desde sus humildes comienzos en Medellín, Colombia, hasta su estrellato global, mientras demuestra que los críticos estaban equivocados, con una histórica gira de estadios que rompió récords. Es una mirada excepcional a la determinación única, el talento y la ética de trabajo implacable que han lanzado a Karol G al estrellato y han abierto el camino para las futuras generaciones de latinas”.

