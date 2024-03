Las impactantes revelaciones de César Bono sobre la muerte de Juan Verduzco

Las reacciones de los internautas ante la confirmación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no se hicieron esperar, y en medio de la auténtica lluvia de post que se desató para recordar el legado que Juan Verduzco dejó sobre todo en la televisión mexicana en su trayectoria de casi 60 años, también surgieron algunas dudas.

Y es que la manera tan hermética en que se desarrollaron los funerales de Juan Verduzco, así como el hecho de que sus familiares aún no se hayan pronunciado sobre este deceso, dejaron a muchos internautas preguntándose si “ Don Camerino ” padecía de algún problema importante de salud, algo que finalmente dejó entrever César Bono en una entrevista.

¿QUÉ DIJO CÉSAR BONO SOBRE LA SALUD DE JUAN VERDUZCO?

Durante un encuentro reciente con la prensa luego de la obra teatral Defendiendo al cavernícola, César Bono se pronunció sobre la muerte de su amigo y colega, Juan Verduzco, al tiempo que reveló que desde hace un tiempo el actor padecía de un problema en el cerebro, aunque sin especificar fechas:

“Sé que tuvo problemas con su cerebro al igual que yo porque él tomaba terapias en Puebla”

“No quiero tener errores, porque son cosas muy delicadas, pero sé que (Juan Verduzco) tuvo problemas con su cerebro al igual que yo porque él tomaba terapias en Puebla (...) no sé a qué se debió, pero iba a unas terapias en la ciudad de Puebla”, reveló César Bono a los periodistas.

El intérprete de “Frankie Rivers” en Vecinos también contó que hace poco había hablado con Verduzco y lo escuchó muy positivo:

“Y alguna vez hablamos por teléfono, me dijo que a él le habían dado muy buen resultado las terapias. No quiero decir si tuvo que ver o no con su muerte, lo que sí es que los dos tuvimos problemas con esto del cerebro”, detalló Bono, quien también aseguró que si bien el problema de su colega fue severo, no le causó afectaciones para hablar, como suele darse en algunos casos.

“Cuando los problemas cerebrales ocurren en el lado derecho, se desconecta tu movilidad en el lado izquierdo, pero cuando es en el izquierdo lo que se pierde es el habla (...) ni en el caso de Verduzco ni en el mío fue eso porque hablamos por teléfono, o sea ninguno de los dos perdió el habla gracias a Dios”, concluyó César Bono.