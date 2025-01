Las curiosas FOTOS de Drake Bell en el lugar menos pensado que se viralizaron: ¡qué humilde!

“Drake Campana”, como a la misma celebridad le gusta que le digan por la traducción de su apellido, logró consolidarse como una sensación viral mexicana gracias a una serie de detalles que acabaron por conquistar a todos: desde su amor por los tacos hasta su aparición en programas de televisión... ¡le entra a todo!

Ahora, Drake Bell volvió a conquistar las redes sociales debido a que fue captado en pleno paso fronterizo de Tijuana, haciendo fila como todos los demás y hasta con disposición para platicar con las personas que lo reconocieron, ¡fue uno de sus momentos más humildes y eso derritió a todos!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ HIZO DRAKE BELL EN TIJUANA Y POR QUÉ TODOS LO AMARON?

No contento con pasearse con las calles de Tijuana para convivir con sus fieles seguidores sin requerir de la protección de un equipo de seguridad, Drake Bell fue captado en la Garita de San Ysidro, uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos.

Lejos de exigir un trato especial por ser una celebridad, Drake Bell hizo fila como todos y esperó su turno para que el personal de migración checara sus documentos antes de permitirle su entrada a Estados Unidos; mientras esto ocurría, el músico estadounidense no perdió el tiempo y se puso a platicar con otras personas que estaban formadas como él.

¡El cantante @DrakeBell sorprendió a los tijuanenses en la Garita de San Ysidro y en Plaza Península! #Tijuana pic.twitter.com/tHAxQlgCW5 — Tijuana Local (@TijuanaLocal) December 29, 2024

El look de Drake Bell también enterneció a los internautas, pues el famoso quiso ponerse acorde a la temporada y usó un hermoso suéter navideño que de inmediato acaparó las miradas, además de que hasta se sentó a tomarse un café mientras se tomaba fotos con los turistas que se mostraron contentos de verlo.

¿QUÉ DIJO DRAKE BELL SOBRE MÉXICO?

El amor que siente Drake Bell hacia México es conocido por todos y, de hecho, en una entrevista con Yordi Rosado el exactor de Nickelodeon reiteró que, de poder hacerlo, el viviría en este país de forma definitiva ya que su cultura y sobre todo la comida lo flecharon.