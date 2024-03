Drake Bell develó la razón por la que querría vivir en México y enterneció a todos

Ya es por todos conocida la increíble conexión que la logrado tener con sus fans mexicanos Drake Bell, quien nuevamente se colocó entre las principales tendencias de redes sociales por hablar abiertamente por primera vez de los abusos sexuales que sufrió cuando trabajaba en Nickelodeon bajo la tutela de Brian Peck y cuyas apariciones en la televisión mexicana han sido muy celebradas en redes.

Es por ello que, además de hablar de este episodio oscuro de su vida en su entrevista más reciente con Yordi Rosado, Drake Bell también reiteró la fascinación que siente por la cultura mexicana y su gastronomía; incluso, llegó al extremo de asegurar que “se deprime” cada que regresa a Los Ángeles, al tiempo que aceptó que siente una debilidad especial por esta comida, ¡entérate!

¡DRAKE BELL TIENE GANAS DE VIVIR EN MÉXICO!

La afición que Drake Bell siente hacia México, su cultura y su gastronomía es tal, que el famoso le confesó a Yordi Rosado que sí tiene muchas ganas de quedarse a vivir definitivamente en el país por la calidez con la que ha sido recibido en cada una de sus visitas.

“Me encanta estar aquí. Me siento más en casa cuando estoy aquí, ya tengo más amigos aquí”

“Me encantaría vivir en México. Hoy Estados Unidos, específicamente Los Ángeles es un lugar muy difícil (...) cuando estoy aquí y tengo que volver allá, me siento triste y deprimido. Me encanta estar aquí. Me siento más en casa cuando estoy aquí, ya tengo más amigos aquí”, le reveló el cantante y actor a Yordi Rosado.

La comida, por supuesto, fue determinante para que Drake Bell se enamorara de México: en una entrevista con Telediario, el famoso aceptó que la comida de Estados Unidos ya le parecía insípida por la falta de picante , y ahora lo reiteró con Yordi:

“Tacos al pastor... podría comer eso todos los días. Las enchiladas de La Casa de Toño... si quieren patrocinarme, no tengo problema porque podría comerlas el resto de mi vida”, dijo Drake bastante emocionado.