Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Lambda García es hospitalizado de emergencia con FUERTES DOLORES; sería sometido a cirugía pero algo pasó

El exconductor de ‘Hoy’ sufre dolores intensos e incapacitares, sin embargo no pudo ser operado.

Abril 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lambda-Garcia.jpg

Lambda García esperaba ser operado de inmediato, sin embargo lo regresaron a su casa.

YouTube

“No me deja estar de pie, no me deja sentarme… ha estado fuerte todo esto”.

El actor y exconductor del programa ‘Hoy’, Lambda García, provocó gran preocupación entre sus seguidores tras informar que fue hospitalizado de emergencia debido a un fuerte problema de salud.

La noticia fue revelada durante la transmisión de la emisión matutina y fue ahí donde los conductores detallaron que García había sido internado de emergencia tras presentar intensos dolores.

Al tiempo, el propio Lambda reveló: “tengo dos hernias discales, las cuales se tienen que operar sí o sí, porque la estoy pasando muy mal”.

TE RECOMENDAMOS: Aseguran que Carlos Rivera le hizo el feo a Lambda García; Drag Queen española delata supuesta homofobia

Después, en sus historias de Instagram compartió algunos mensajes para actualizar su estado de salud. “Han habido muchas especulaciones… gracias por todos sus mensajes, por todo el amor”.

Lambda habló con claridad sobre los fuertes dolores y el problema de columna que padece. Explicó también que los médicos le detectaron dos hernias discales severas, una condición que le provoca dolor intenso e incapacitante.

Durante su estancia en el hospital, el actor fue sometido a una serie de estudios especializados para evaluar la gravedad del problema. Entre ellos, radiografías, análisis clínicos, resonancias magnéticas y pruebas neurológicas para medir la respuesta de sus nervios.

“Me hicieron estudios en las piernas para ver cómo está la electricidad de los nervios”.

El dolor ha sido tan fuerte que, según sus propias palabras, no puede realizar actividades básicas como pararse, sentarse o incluso moverse con normalidad.

“No me deja estar de pie, no me deja sentarme… ha estado fuerte todo esto”, confesó.

Pese a que García esperaba que la operación fuera inmediata, el proceso no ha sido tan sencillo y aunado a ello, se trata de un procedimiento costoso, por lo que sigue a la espera de la autorización de su seguro médico antes de programarla.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lambda Garcia y Andrea Escalona nos cuentan su estrategia para no salir quemados de “Hoy soy el Chef”

Lo dan de alta…

En tanto, y mientras se resuelve la autorización, Lambda fue dado de alta y le indicaron que debe continuar su recuperación en casa con un tratamiento para controlar el dolor.

Actualmente está bajo un fuerte esquema de medicamentos por la intensidad de las molestias.

“Traigo muchísimas medicinas… no saben el dolor tan terrible que es”, dijo.

Pese a todo, Lambda se mantiene optimista y enfocado en su recuperación. También esperar poder programar la cirugía lo antes posible.

Lambda García hernia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
El cantante de regional mexicano se presentó como invitado en un concierto de doble P
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Ahora que la inflamación cedió y terminó su proceso postoperatorio, la artista reaparece con una silueta que no pasa desapercibida.
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores