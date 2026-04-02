Lambda García es hospitalizado de emergencia con FUERTES DOLORES; sería sometido a cirugía pero algo pasó

“No me deja estar de pie, no me deja sentarme… ha estado fuerte todo esto”.

El actor y exconductor del programa ‘Hoy’, Lambda García, provocó gran preocupación entre sus seguidores tras informar que fue hospitalizado de emergencia debido a un fuerte problema de salud.

La noticia fue revelada durante la transmisión de la emisión matutina y fue ahí donde los conductores detallaron que García había sido internado de emergencia tras presentar intensos dolores.

Al tiempo, el propio Lambda reveló: “tengo dos hernias discales, las cuales se tienen que operar sí o sí, porque la estoy pasando muy mal”.

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Después, en sus historias de Instagram compartió algunos mensajes para actualizar su estado de salud. “Han habido muchas especulaciones… gracias por todos sus mensajes, por todo el amor”.

Lambda habló con claridad sobre los fuertes dolores y el problema de columna que padece. Explicó también que los médicos le detectaron dos hernias discales severas, una condición que le provoca dolor intenso e incapacitante.

Durante su estancia en el hospital, el actor fue sometido a una serie de estudios especializados para evaluar la gravedad del problema. Entre ellos, radiografías, análisis clínicos, resonancias magnéticas y pruebas neurológicas para medir la respuesta de sus nervios.

“Me hicieron estudios en las piernas para ver cómo está la electricidad de los nervios”.

El dolor ha sido tan fuerte que, según sus propias palabras, no puede realizar actividades básicas como pararse, sentarse o incluso moverse con normalidad.

“No me deja estar de pie, no me deja sentarme… ha estado fuerte todo esto”, confesó.

Pese a que García esperaba que la operación fuera inmediata, el proceso no ha sido tan sencillo y aunado a ello, se trata de un procedimiento costoso, por lo que sigue a la espera de la autorización de su seguro médico antes de programarla.

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Lo dan de alta…

En tanto, y mientras se resuelve la autorización, Lambda fue dado de alta y le indicaron que debe continuar su recuperación en casa con un tratamiento para controlar el dolor.

Actualmente está bajo un fuerte esquema de medicamentos por la intensidad de las molestias.

“Traigo muchísimas medicinas… no saben el dolor tan terrible que es”, dijo.

Pese a todo, Lambda se mantiene optimista y enfocado en su recuperación. También esperar poder programar la cirugía lo antes posible.