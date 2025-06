Lambda Garcia y Andrea Escalona nos cuentan su estrategia para no salir quemados de “Hoy soy el Chef”

El actor y la conductora que forman el equipo “La bomba”, nos cuentan la historia de su inquebrantable amistad.

Andrea Escalona no se queda con ganas de nada y su participación en “Hoy soy el Chef” ha venido a mover fibras muy sensibles, pero a su vez, a convertirse en un gran reto.

“Para mí significa muchas cosas estar en algo de cocina, pues Magda (Rodríguez) iba en una escuela de monjas y, para ella, cuando la encerraban en la cocina era un castigo; yo no crecí tanto con esa enseñanza de mi mamá, pero en mi vida, tampoco he sido de meterme tanto, yo creo que por eso me contaba. Ella solamente cocinaba algunos platillos, hacía mucho espagueti y le salía muy bien, hacía un pavo de Navidad buenísimo, y esos eran sus dos platillos”.

El reto que significa “Hoy soy el Chef” es algo que Escalona toma con gran aprendizaje. “Me está emocionando bastante cocinar, le estoy agarrando un gusto muy peculiar para poder hacer otras cosas, no solo espagueti, incluso para mi hijo al que sí le cocino, le encanta el pollito con limón, el pollo a la mantequilla, y a mí me gusta cocinarle, hasta estoy practicando las recetas del programa en mi casa; tanto que el otro día hice mole, él quería y se enchiló”.

Para Andrea Escalona, la competitividad es clave en el show, pues ademas de divertirse y aprender, lo hace para ganar.

Pero si algo ha llamado la atención del concepto, son sus jueces, quienes no se han tentado el corazón a la hora de las críticas. “A mí me gusta cuando los jueces se ponen perruchos, siento que es una onda televisiva y así debe ser, aunque el público muchas veces se enoje”.

Además, considera que no pudo tener mejor pareja que Lambda García, pues es uno de sus grandes amigos. “Ha estado conmigo en las buenas, en las malas, es un tipazo al que quiero mucho y además lo admiro como artista, entonces me encanta cocinar a su lado, tenemos mucha química, creo que se ha notado y me siento muy segura, muy confiada estando a su lado”.

Al respecto, Lambda García resalta que su amistad con Escalona es clave para tener una gran participación en “Hoy soy el Chef”. “Es una mujer que conozco hace 20 años, crecimos juntos, sé sus debilidades, sé sus fortalezas y, sobre todo, es amiga, entonces, cuando estoy con ella sé cuáles son sus mañas, sus nervios y me gusta ayudarla, más por amistad que por el programa, nos conocimos fuera del trabajo, empezamos a viajar juntos, nos hicimos amigos y yo me acuerdo la primera vez que la vi fue en su auto y dije: ‘esta vieja payasa, quién es’, corte a... veinte años después me doy cuenta que es una gran niña”.