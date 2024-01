¿La propuesta de matrimonio de Paola Suárez y su novio fue falsa? Esto dijo Jesús

La polémica sobre el caso de Paola Suárez y su novio José de Jesús ha dejado varias preguntas al aire; ahora, un nuevo dato salió a la luz.

José de Jesús Castro ha vuelto a hacer declaraciones para abordar la presunta agresión a Paola Suárez, que la llevó al hospital durante casi dos días, poniendo en riesgo su salud. En esta ocasión, el novio de Paolita de ‘Las Perdidas’ habló sobre cómo habrían planeado la propuesta de matrimonio que anunciaron oficialmente en redes sociales.

Durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, liderado por Gustavo Adolfo Infante, el novio de la influencer declaró que todo “fue falso” y tenía un propósito que supuestamente ambos habían acordado: publicidad.

“Esa propuesta (de matrimonio) era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo. Era una broma, pues”, mencionó Jesús. Y añadió: “Era como para hacer publicidad, porque de hecho no me gusta salir en cámara”.

Puedes ver la declaración completa del novio de Paolita a continuación:

Así fue la propuesta de matrimonio de Paola Suárez y su novio

Paola Suárez y su novio estuvieron en un bar la noche del martes, junto a sus amigos. Allí fue donde protagonizaron el momento en que él le pide matrimonio, según se observa en un video compartido por la influencer de ‘Las Perdidas’ en su cuenta de Instagram. “Comadres, pues me les caso. Me acaban de sorprender. Siento bonito, ay”, escribió Paolita en el título de la publicación.

La supuesta agresión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, según confirmó su escolta, quien además aseguró que no se habían drogado y describió a Jesús como una persona “agresiva”.

Paola Suárez salió del hospital

La mañana de este viernes, se dio a conocer que Paola Suárez había sido dada de alta del Hospital Regional de León, Guanajuato. Pato Maldonado, comunicador de ‘Telediario’, informó que la creadora de contenido de 31 años salió alrededor de las 10:00 p.m. después de que los doctores determinaran que está fuera de peligro.

Hasta el momento, ni Paola Suárez ni Wendy Guevara o Kimberly ‘La Más Preciosa’ han confirmado dicha información. Se espera que ‘Las Perdidas’ ofrezcan una declaración en las próximas horas. Les enviamos mucha fuerza en este difícil momento.