Kimberly ‘La más preciosa’ causa polémica al ‘defender’ al novio de Paola Suárez tras la agresión, ¿qué dijo?

“No somos nadie para juzgar”, dijo Kimberly ‘la más preciosa’ sobre el caso de su íntima amiga Paola Suárez.

Kimberly ‘La más preciosa’ compartió sus sentimientos acerca de la difícil situación que está atravesando Paola Suárez, su íntima amiga y compañera de ‘Las Perdidas’. Al igual que Wendy Guevara, la influencer ha brindado detalles sobre la salud de ‘La Patitas’, como cariñosamente la llaman. Sin embargo, un comentario que hizo durante una transmisión en vivo no fue bien recibido por muchos de sus seguidores.

“Ahorita no juzguen a Paola, no juzguen al chico”. Kimberly ‘La más preciosa’

En su video en YouTube, Kimberly Irene habló sobre cómo se sintió al recibir la noticia de su amiga Paolita Suárez, quien estuvo a punto de perder un ojo debido a la agresión. Pidió a sus seguidores que prendieran “una veladora para que se salvara” y no pudo contener las lágrimas.

Minutos después, cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre su opinión sobre la situación entre Jesús y Paola, respondió de manera neutral: “No hay que justificar ni uno ni a otro. Solamente ellos saben lo que pasaron. Nadie es bueno para señalar. Creo que ya todo el tema es de ella, ero ahorita no juzguen a Paola, no juzguen al chico”. Wendy, que también apareció en el video, estuvo de acuerdo con esta perspectiva.

Esto generó críticas de sus seguidores, quienes la acusaron de “defender” y “minimizar” las acciones del novio de Paola Suárez. Algunos comentarios fueron: “Kimberly, no minimices la situación”, “Kim, sal de esa relación, estás a tiempo”, “Mírate en el espejo de Paola” y “Primero arregla tu matrimonio”.

Los usuarios le advirtieron a Kimberly ‘La más preciosa’ sobre la importancia de buscar terapia de pareja para evitar situaciones trágicas como esta. Es importante señalar que hace unos días, Kim y su ahora esposo Óscar Rojas protagonizaron un escándalo al pelearse durante una transmisión en vivo.

Paola Suárez sale del hospital, ¿cómo está su salud?

Afortunadamente, Paola Suárez fue dada de alta del Hospital Regional General de León, Guanajuato, después de casi dos días de observación y con el peligro de perder su ojo. Según informó el comunicador de espectáculos de ‘Telediario’, Pato Maldonado, la influencer trans dejó el hospital la noche del jueves a las 22:00 horas y se encuentra fuera de peligro.

Paolita Suárez presentó una demanda contra su novio José de Jesús, ya que la fiscalía acudió al hospital para recopilar la denuncia, según confirmó la influencer el jueves por la mañana. Se sabe que el novio de Pao también la denunció, por lo que se espera que se inicie un proceso legal para esclarecer los hechos.