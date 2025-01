La inesperada reacción de Karime Pindter al ser consultada por su sueldo en LCDLFM: esto dijo

Desde que arrancó la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, el tema del sueldo semanal que recibió cada participante se convirtió en un intenso objeto de debate en redes sociales, sobre todo porque hasta la fecha los exconcursantes no han hablado abiertamente de este asunto.

Cálculos y algunos datos al aire brindados en entrevistas y podcast forman parte de las pistas con las que han contado los internautas a lo largo de los meses y que los hicieron pensar en una teoría que pronto se reafirmó: que Adrián Marcelo sí fue uno de los mejores pagados, ¿pero qué pasó con Karime Pindter , la favorita para llevarse el premio final de cuatro millones de pesos?

¿QUÉ DIJO KARIME PINDTER DE SU SUELDO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

En una entrevista difundida por el programa Chismorreo TV, Karime Pindter brindó más datos de su sueldo en “La Casa de los Famosos México” y, aunque no habló de cifras exactas, sí dejó entrever que sus ganancias semanales no fueron tan jugosas como las de Adrián Marcelo.

“Gané mucho más que eso y era una gran oportunidad para mí, entonces la tomé"

Para “La Matrioshka”, el tema del dinero en el reality show pronto quedó olvidado ya que ella ganó mucho más que eso: ganó proyección, ganó amigos y ganó más trabajo, algo que para ella fue valioso sobre todo a largo plazo y para su carrera profesional.

“No tengo exactamente la cifra, pero sí fue no mucho que digamos... o sea, sí me hizo el paro pero no fue tanto como otros famosos se llevaron”, reconoció la influencer con una gran sonrisa.

“Gané mucho más que eso y era una gran oportunidad para mí, entonces la tomé... (Adrián Marcelo) ganaría billete, pero no ganó lo que yo gané con tanta gente preciosa”, señaló Pindter al referirse al participante más controvertido de la segunda temporada y quien se salió de la competencia el 04 de septiembre.

