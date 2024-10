La inesperada reacción de Gala Montes a las críticas por su forma de vestir

El atrevido atuendo que Gala Montes usó para amenizar la fiesta temática Galactic Party no fue del gusto de todos y, por supuesto, tanto los haters como los fans de la actriz se unieron con una petición en común: ¡un cambio de stylist para la finalista de La Casa de los Famosos México !

Sí, Gala Montes se mostró muy cercana al público y todo, ¿pero qué tal la elección de sus outfits? El escándalo avanzó a tal grado, que la actriz debió pronunciarse sobre el tema de su estilo y, al mismo tiempo, le lanzó un dardo contundente a todos sus críticos, ¡entérate!

¿QUÉ LE DIJO GALA MONTES A LOS CRÍTICOS DE SUS LOOKS?

Fue durante una transmisión en vivo que Gala Montes habló sobre el reciente escándalo de su vestuario tachado de “vulgar” por muchas personas y aclaró su postura al respecto, ¿cambiará de stylist ante las desesperadas súplicas de los internautas?

“Van a tener que soportar mis gustos exóticos al vestirme porque a mí no me viste nadie: me visto yo”

Gala fue lapidaria al respecto y aseguró que no cambiará de stylist… simplemente porque no tiene ya que ella se viste sola: “Van a tener que soportar mis gustos exóticos al vestirme porque a mí no me viste nadie: me visto yo”, aseguró la famosa, al tiempo que adelantó otro cambio radical en su rostro... ¡la veremos sin cejas pronto!

“A mí me gusta vestirme raro. De hecho, me voy a quitar las cejas. No voy a tener cejas un rato, de verdad, ¿qué les puedo decir?”, expresó Gala Montes en un fragmento del live que pronto se viralizó y que dejó a más de una persona con la boca abierta.

¿QUÉ VESTUARIO DE GALA MONTES DESATÓ LA MOLESTIA EN REDES?

Como te contamos en TVyNovelas, Gala Montes escandalizó a más de una persona cuando se presentó ante su público en Yucatán con una vestimenta que, aseguraron, no le favoreció para nada.

Y no solo es el outfit, los pelos, el escenario y el público; súmale que aparte traía una foto guardada en el bra. Ya por favor, detengan esto. @GalaMontes2 por favor necesitamos que en tu próximo show superes esto, está difícil pero sabemos que eres capaz de hundirte más. pic.twitter.com/k3prcSJsjl — Q U E E N (@dimeperra) October 14, 2024

Zapatillas negras, un maquillaje recargado en tonos oscuros y hasta pupilentes de color azul formaron parte del look de Gala Montes que desató toda clase de reacciones en redes sociales.

“Asco”, “Te amo pero ese traje nada que ver”, “Hay que bajarle a los tamales”, “Fatal” y “Ni Wendy cayó tan bajo” fueron algunos de los comentarios emitidos en el post de Instagram donde Gala Montes presumió su outfit.