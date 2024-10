Mhoni Vidente lanzó un impactante presagio para la familia Pinal tras la escandalosa caída de Alejandra Guzmán

El fin de semana pasado, las miradas se volcaron en Alejandra Guzmán, luego de que la cantante protagonizara una escandalosa caída mientras trataba de llegar a su vehículo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de México. Entre las varias versiones que surgieron sobre las razones que causaron este incidente, se mencionó la posibilidad de que no estuviera en sus cinco sentidos, sin embargo, para Mhoni Vidente, esto va más allá y podría tratarse de una señal negativa.

¿Es un mal presagio? Mhoni Vidente reveló un oscuro detalle sobre la caída de Alejandra Guzmán

Mediante uno de sus ya conocidos análisis acerca de diversas controversias en el mundo del espectáculo, Mhoni Vidente reaccionó al accidente que sufrió “la reina de corazones”. Esto ya que mientras caminaba hacia su camioneta, cayó abruptamente al piso, algo que la propia artista aseveró, fue ocasionado por alguien que se acercó demasiado a ella y provocó que perdiera el equilibrio.

No obstante, para la pitonisa esta no es toda la historia, ya que en realidad podría tararse de una advertencia a la que tendrían que prestarle atención antes de que sea demasiado tarde. Esto ya que aunque puntualizó en que es casi un hecho que la intérprete de “Te esperaba” había consumido bebidas alcohólicas en su viaje, no explica del todo que fallaran sus pasos.

“Sí venía con copas, pero tiene toda la vida tomando y nunca se había caído. Tiene 55 años y es una mujer fuerte”, explicó. Es así que lanzó una visión en la que todo habría sido propiciado por las malas energías que rondan a la dinastía Pinal, algo que cuando se manifiesta de esta manera, solo puede tratarse de un aviso de que pronto podría ocurrir una tragedia muy pronto.

¿Cuál es la ‘tragedia’ que podría vivir la dinastía Pinal según Mhoni Vidente?

Sobre qué es exactamente lo que le depararía a la familia de artistas, de la que Silvia Pinal es la matriarca, Mhoni evitó dar mayores detalles, aunque internautas rápidamente externaron su preocupación respecto a que sea la actriz quien termine de “pagar las consecuencias” sobre los malos deseos que le envían con frecuencia a sus descendientes.