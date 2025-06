La impactante confesión de Sebastián Ligarde sobre su etapa más oscura:"En estado crítico”

Sebastián Ligarde abrió su corazón y habló sin filtros sobre los meses más difíciles que vivió en 2022 tras el diagnóstico de un tumor que, aunque benigno, le provocó una profunda depresión.

El actor reveló cómo enfrentó el miedo, la incertidumbre y el apoyo fundamental que recibió para superar esa etapa oscura.

Sebastián Ligarde y el duro camino tras su diagnóstico de tumor

Lagarde relató que el tumor tardó seis meses en ser diagnosticado porque estaba en una zona muy delicada junto al apéndice, lo que complicaba la operación. “Nadie quería quitármelo”, explicó.

Durante ese tiempo, la incertidumbre afectó seriamente su salud emocional: “Sufrí una depresión muy severa. Luego me dieron antidepresivos, eso me hizo engordar mucho. Todavía los tomo, pero gracias a Dios el trabajo fue lo que siento que a mí me salvó la vida, aparte de la cirugía”.

La lucha contra la depresión y el apoyo incondicional de su esposo

Sebastián fue claro al reconocer que pedir ayuda fue un proceso difícil. Contó que su esposo fue quien se dio cuenta primero de su estado grave: “Estaba severamente deprimido, agresivo, no tenía apetito, no comía nada. Estaba en estado crítico. Bajé casi 25 kilos y vi a varios psicólogos y psiquiatras hasta que me recetaron un medicamento que me ayudó”.

Llevan 35 años juntos y el actor destacó la importancia de esa relación sólida: “Estoy casado con mi mejor amigo. Esa es la clave de la felicidad, tener a alguien incondicional que te cuide y se preocupe por ti”.

Orinoterapia: la alternativa que Sebastián Lagarde incorpora a su cuidado

El intérprete de 72 años compartió que practica la orinoterapia desde la etapa de su enfermedad como parte de su cuidado integral.

Orinoterapia: la terapia alternativa que Sebastián Lagarde incorpora a su cuidado. Archivo

Comenzó con pequeñas dosis sublinguales y actualmente usa hasta 10 gotas diarias. Aunque reconoció que no está científicamente comprobada, él asegura que le ha dado buenos resultados y la considera una terapia alternativa que complementa su tratamiento.

Un nuevo capítulo: la adopción que cambió su vida familiar

En una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón, Sebastián reveló algo que pocos conocían. Contó que, junto a su esposo, adoptaron a Luis, un joven de 17 años que conocieron en una clase de actuación. “Los dos tomamos la decisión porque lo adoptamos ya grande, tenía 17 años. No nos tocó esa primera etapa, pero sí la etapa en la que más nos hizo falta tener un hijo”, relató.

Luis, ahora de 32 años, es, según comentó el actor, una persona responsable y tranquila que ayuda en casa y tiene un vínculo cercano con la pareja.

Sebastián explicó que la situación familiar del joven fue complicada, con un padre alcohólico que maltrataba a su familia. La adopción, dijo, fue un acto de amor que transformó sus vidas.