¡Contundente! Manola Diez responde a críticas por alcoholismo: “¿Y si sí qué?”

Manola Diez rompió el silencio y respondió a las acusaciones en redes sociales que la culparon de estar borracha durante una polémica entrevista en la que se la notó en un estado alterado.

@tvynovelas Manola Diez habla de la polémica en la que estuvo envuelta después de que trascendiera que, supuestamente, había agredido físicamente a Anyolina Broy en una de las salas de Teatro en Corto. La actriz aclara lo sucedido. 🫢 📹 @griselvac #tvynovelasmex #manoladiez #anyolinabroy #teatroencorto ♬ sonido original - TVyNovelas

Ante estos comentarios la actriz negó tener problemas con el alcohol y lanzó un mensaje directo a sus detractores: “¿Y si sí qué?”.

Manola Diez habla de su promesa y de su boda en 8 días

En declaraciones a la prensa Diez compartió detalles de su vida personal y aclaró la situación que se volvió viral tras una nota en la que se la veía alterada.

La intérprete negó estar borracha y contó que hace medio año dejó el alcohol: “Tengo seis meses de no tomar porque hice una promesa a Dios”, aseguró.

Además, sorprendió al anunciar que está a solo ocho días de casarse. “En 8 días me caso y la verdad, ya ahora sí que la cuenta regresiva”, celebró emocionada. La actriz describió a su pareja como un hombre “maravilloso” y confesó que tardó 44 años en encontrarlo.

“Estuve tomando agua, esa es la realidad”

Sobre lo ocurrido en el evento donde fue captada, Manola explicó que no había ingerido alcohol. “Era un evento de día, estábamos reunidos, yo no fui invitada, pero Jorge Eduardo Murguía y yo habíamos quedado de vernos”, relató.

Manola Diez confirmó que en el evento donde fue captada solo tomó agua. Grisel Vaca

Al no presentarse Murguía, su hijo acudió en su lugar y ella decidió no acercarse. “Estuve tomando agua, esa es la realidad de las cosas y lo digo así porque Dios conoce mi corazón y sabe que no miento”.

“¿Y si sí qué?”: el mensaje de Manola Diez a sus críticos

Sin evitar el tema, la actriz dejó una frase contundente: “¿Y si sí qué? ¿Cuál es el problema? ¿Es un pecado beber?”. Y agregó que no le preocupan los comentarios en internet. “No me dejo afectar por nadie porque yo me amo demasiado y si Dios me ama demasiado, yo también tengo que amarme a mí”.

Finalmente, dejó claro que no le debe explicaciones a nadie. “Yo sé quién soy, sé lo que hago y soy responsable de mis actos”, afirmó convencida.