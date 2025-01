La hija de Joan Sebastian apoyó a Maribel Guarida en la demanda contra Imelda Garza: su fuerte mensaje

Marcelia Figueroa, hija del fallecido Joan Sebastian y hermana de Julián Figueroa, ha apoyado públicamente a Maribel Guardia en medio de la demanda de la actriz contra su nuera, Imelda Garza Tuñón . Sin embargo, la actriz ahora se ha pronunciado en contra de la cantante, enviando un fuerte mensaje.

¿Qué dijo Marcelia Figueroa sobre Imelda Garza Tuñón?

Marcelia fue interceptada por medios de comunicación cuando salía de las instalaciones de Televisa, y no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su punto de vista.

Sin embargo, Marcelia reveló que ella misma “llegó a ver” los comportamientos negativos que tuvo Imelda con su hijo, José Julián .

“Fui testigo de muchas cosas gracias a esta cercanía y este recibimiento que siempre han tenido para mí. Lo que les puedo decir, chicos, con el debido respeto es que (Imelda) es una persona que no está bien. No es una persona que no es apta para cuidar de un niño, porque no es apta para cuidar de ni ella misma”, dijo.

La hija de Joan Sebastian explicó que, desde su perspectiva, es importante velar por la seguridad del pequeño Juliancito, sobre todo después de que la familia de Maribel “les dio todo” para que tuvieran un ambiente familiar saludable, aun después de la muerte de Julián Figueroa.

“Todo lo que ha querido, todo lo ha tenido, y creo que no se vale ser malagradecido”, señaló.

Sobre cómo ha mirado al nieto de Maribel Guardia —su sobrino—, dejó claro que él está feliz de estar en el hogar en el que nació y creció, alejado de las adicciones y los comportamientos indebidos de su mamá .

El fuerte mensaje que Marcelia Figueroa le envió a Imelda Garza Tuñón

Finalmente, envió un consejo a Imelda Tuñón, a quien quiso mucho cuando estaba con Julián Figueroa: “Seguramente Imelda también ama a su hijo, no lo dudo, pero tiene que amarse a ella también lo suficiente para decidir cuidar de ella misma para que en un momento, cuide a su hijo”.

Imelda Garza Tuñón está dispuesta a realizarse cualquier prueba para recuperar a su hijo. (Instagram @imetunon)

No te pierdas: