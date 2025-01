Filtran un nuevo VIDEO del momento de la agresión a la esposa del comediante Brincos Dieras

Alejandra Villegas, esposa del famoso comediante Brincos Dieras , está bajo la lupa del mundo del espectáculo debido a la fuerte agresión que recibió mientras disfrutaba de un concierto en Monterrey. En TVyNovelas te detallamos todo sobre este caso, y ahora te compartimos un video que se filtró del momento en que ocurrió el incidente.

¿Qué se ve en el nuevo video filtrado de la agresión a la esposa de Brincos Dieras?

En el clip que circula por TikTok, se puede ver cómo la esposa del reconocido comediante es golpeada por un grupo de mujeres, provocando que el personal de seguridad del lugar interviniera.

Este es el nuevo video de la agresión a la esposa de Brincos Dieras.

Aparentemente, la esposa de Brincos Dieras terminó llorando tras las agresiones de las otras mujeres, quienes incluso le habrían arrancado varios cabellos por los forcejeos. Finalmente, se ve cómo los guardias retiraron a las mujeres del lugar.

Esposa de Brincos Dieras reveló qué fue lo que pasó

Ale Villegas ya había hablado sobre lo ocurrido en aquel momento. A través de Facebook detalló que sabía la identidad de las agresoras, pero aclaró que no procedería legalmente en su contra porque una de ellas estaba embarazada.

Así fue la agresión a la esposa de Brincos Dieras.

“Fui agredida sin motivo por esta mujer, que según ella, me confundió con otra persona que agredió a su hermana. Estaba pasando en proceder legalmente ya que me dejó contracturas en cuello y espalda, pero pensándolo bien, no tiene caso desgastarme, no vale la pena y además la gente que me conoce sabe que estoy en contra de la violencia y siempre evito problemas”, escribió en el post.

La esposa de Brincos Dieras reveló por qué la agredieron en un concierto. (Facebook)

Aunque el comediante se percató del duro incidente que vivió su esposa, ha decidido mantenerse alejado de la polémica y no ha hablado sobre lo ocurrido. Eso sí, durante el altercado, él fue pieza clave para que la golpiza acabara.

Roberto Carlos, nombre real de Brincos Dieras, y Alejandra Villegas se casaron hace más de 20 años y producto de su matrimonio tuvieron a una bella hija de nombre Adriana Oliva.

