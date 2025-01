¡Imelda Garza, en aprietos! Una examiga asegura que tiene pruebas que ayudarían a Maribel Guarida en la demanda

El caso de la denuncia de Maribel Guardia sobre su nuera, Imelda Garza Tuñón , aún no para y cada vez salen más detalles a la luz. Ahora, Nagibe Abbud Chaparro, una ex amiga de la viuda de Julián Figueroa, aseguró que tiene pruebas que podrían ayudar a la actriz de 65 años en el caso por la custodia de su nieto, José Julián.

“Mis pruebas cambiarían absolutamente todo. Creo yo que aseguraría la custodia del niño a Maribel, es todo en torno al alcohol, drogas y fiesta. Estas pruebas que tengo son de los últimos novios de Imelda, no son mías”. Nagibe Abbud en el programa Venga la Alegría.

Y luego envió un mensaje a Tuñón: “Ella nunca me tuvo confianza para decirme: ‘Ey vamos a comprar 25 gramos. Si en verdad ama a su hijo (que) acepte la realidad, que pida ayuda, y yo me voy a encargar de que las evidencias no salgan a la luz”.

Nagibe Abbud afirma tener pruebas de que Imelda Tuñón miente en sus declaraciones.🤐😖 https://t.co/swhQUNzagP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 29, 2025

Imelda Garza y Nagibe Abbud se conocieron en el grupo musical Finnix, en donde trabajaron juntas. Durante mucho tiempo salieron juntas, pero cuando murió el hijo de Maribel Guardia , Abbud se alejó de Imelda.

¿Cómo va el caso de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón?

A pesar de estas polémicas declaraciones, la ex esposa de Julián Figueroa continúa negando que tenga problemas con el alcohol y las drogas.

En una charla con Ventaneando, la cantante de 28 años y su grupo de abogados señalaron que no les habían notificado sobre la denuncia ni se le leyeron sus derechos. “Simplemente, me subieron a una patrulla con mi hijo...) Tampoco se me notificó que entregaron a mi hijo (a Maribel)”, dijo.

Ante esta serie de incongruencias, buscan anular el proceso legal “debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio” del fiscal, que, de hecho, te informamos en TVyNovelas que fue destituido por posible corrupción.

