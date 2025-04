Manelyk González se desnuda en ‘La Casa de los Famosos’ por esta incómoda acusación: VIDEO

Manelyk González se desnudó en plena transmisión de “La Casa de los Famosos Colombia” tras su intercambio inesperado desde “All-Stars” . ¿Cuál fue la razón? Resulta que ya se ganó a su primera rival: Yina Calderón, luego de que esta la acusara de ensuciar el baño con su menstruación.

En el reality colombiano, una de las reglas para los participantes es que deben limpiar y dar mantenimiento a la casa mientras la habitan, por lo que se toman muy en serio este papel.

Así reaccionó Manelyk González a la fuerte acusación de Yina Calderón.

En ese sentido, cuando Yina se asomó al baño de las mujeres, se dio cuenta de que había manchas de sangre, y sin pensarlo señaló a la exparticipante de “Acapulco Shore”.

Molesta, Mane negó que ella estuviera en su periodo, y para demostrarlo, se bajó el pantalón deportivo que tenía y se dejó ver en ropa interior. “Yo no tengo tampón”, dijo.

Los fans de Manelyk rápidamente mostraron su apoyo en redes sociales, y acusaron a Yina de despreciar a la famosa influencer mexicana, pues, desde que llegó al programa como intercambio por Melissa Gate , han tenido roces.

“Hoy deben sancionar a Yina porque ella no representa a la mujer colombiana”; “Alguien que me diga por qué Yina pelea con Mane desde que llegó porque no lo sé”, escribieron dos usuarios en TikTok. Otra persona agregó: “Solo les recuerdo que Manelik es mexicana y, cuando se meten con uno, se echan un país entero encima”.

¿Por qué Manelyk González salió de “La Casa de los Famosos All-Stars”?

Manelyk González fue retirada de “La Casa de los Famosos All-Stars” para un intercambio con Melissa Gate en “La Casa de los Famosos Colombia”, con el objetivo de darle un giro al reality de Telemundo y el de Canal RCN.

Melissa Gate de “La Casa de los Famosos Colombia” intercambió posición con Manelyk de “La Casa de los Famosos All-Stars”. (Instagram)

El anuncio fue confirmado por el conductor Jorge Poza en la transmisión, y pidió a Caramelo que le dijera a la influencer que tenía que empacar lo más pronto posible. Luego, ella fue escoltada con una venda en los ojos. La estancia de Mane en “LCDLFC” será temporal. ¿Esta jugada será positiva o negativa para la mexicana? ¡Ya lo veremos!

