Un ex integrante de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ resultó herido en un intento de asalto: lo que se sabe”

El actor Salvador Zerboni, quien recientemente participó en el reality show ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, sorprendió a sus seguidores al compartir que fue víctima de un intento de asalto en el que resultó herido.

El incidente ocurrió mientras se encontraba en Guadalajara, donde actualmente graba una película, cuando unos jóvenes lo interceptaron en un parque para quitarle sus pertenencias, sin embargo, el famoso se defendió y terminó en el suelo.

Así fue el intento de asalto de Salvador Zerboni

Según relató el histrión de 45 años en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el incidente ocurrió cuando salió a correr por un parque. Dos sujetos se le acercaron con intenciones de robarle una cadena y su celular y él reaccionó cuando sintió que le jalaron el collar por la espalda y forcejeó con ellos para defenderse.

“Inocentemente me salí a correr. Vengo a hacer una película a Guadalajara, tenía escenas libres, así que me salí a un parque que está aquí enfrente del hotel a correr, y cruzando la calle me agarraron dos chamacos”, contó el actor de ‘Abismo de Pasión’.

Explicó que, como tenía los audífonos puestos, en un principio no entendió las intenciones de los asaltantes, pues creyó que solo eran fans interesados en tomarse una fotografía.

“No sabía si querían una foto o algo porque traía los audífonos y me señalaba uno al otro y cuando volteé uno me trató de arrancar la cadena, el otro el teléfono”, contó.

Sin embargo, Salvador Zerboni sorprendió al revelar que se enfrentó a los delincuentes, quienes no llevaban armas, por lo que terminaron en el suelo.

“Forcejeamos, nos fuimos al suelo, gracias a Dios no traían ningún arma ni nada por el estilo. Salí con un susto de aquellos, pero gracias a Dios no pasó nada, pero el susto nadie te lo quita”.

¿Qué le pasó a Salvador Zerboni durante el asalto?

Salvador Zerboni agregó que el enfrentamiento terminó con la huída de los asaltantes sin que le quitaran sus pertenencias, sin embargo, sí resultó con una herida en la mano, aunque no entiende muy bien cómo se produjo.

“Fue muy rápido, no entendí si me pegaron, les pegué, nos revolcamos, y pues salieron corriendo al final de la historia. Me quedé con mis cosas, gracias a Dios no pasó a mayores, fuera de la mano que la traigo un poco sangrada, pero ya pasó. Alcancé a pegarle a uno. Ni tiempo me dio de verlas la cara y en el piso menos, ya cuando me estaba levantando ya se habían echado a correr”, explicó.

Aseguró que su reflejo de defenderse se debió a que no hubo armas de por medio, de lo contrario no se hubiera atrevido a pelear.

“Si veo un arma, se me caen los calzones del susto, les doy todo lo que tengo. Dos chamacos, aparte de 20 o 30 años, muy jóvenes, un susto de aquellos. Gracias a Dios que estamos bien”, añadió.