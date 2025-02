La exesposa de Daniel Bisogno reveló lo que le dijo antes de morir

La exesposa de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio, reveló qué fue lo último que le dijo al conductor de Ventaneando antes de morir el pasado jueves 20 de febrero debido a complicaciones por su trasplante de hígado.

“Yo entro y le empiezo a sobra la mano, le doy besos en la frente, en la mano y le dije: ‘Daniel, vete en paz, quiero que sepas que todos estamos aquí”, relató en una entrevista con Matilde Obregón.

La ex de Bisogno contó que le dejó claro a su exmarido que cuidaría de Michaela, su hija, y que no le iba a faltar nada. “Voy a hacer que siempre esté feliz. Tú no te preocupes, mi hija siempre va a ser feliz. Va a seguir tus pasos, va a seguir tus sonrisas, va a escuchar todo lo increíble que eras”.

Asimismo, habló sobre el testamento de Bisogno, diciendo que no dejó uno como tal, sino por escrito, lo cual ella respetará. A decir de Cristina, la mayoría sería para su Michaela, mientras que el resto para su familia.

“El Muñe” y Cristina estuvieron casados de 2014 al 2019, y aunque se separaron en medio del crecimiento de su hija, prometieron mantener una relación sana y con respeto.

El hermano de Daniel Bisogno dijo que no le contó que iba a morir

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, también habló sobre los últimos momentos del actor. En una charla con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, el también conductor reveló que sabía que su hermano iba a morir, pero guardó silencio en su despedida porque quería mantener su promesa de darle ánimos.

“Cada vez que yo entraba al hospital, a su cuarto, yo le decía: ‘Daniel, ¿cómo vas?, ¿cómo te sientes? Somos un equipo y la enfermedad es de todos nosotros. No nos vamos a ir del hospital si no te vas con nosotros’”, relató.

¿Daniel Bisogno se apareció en “Ventaneando”?

Daniel Bisogno fue despedido por última vez en “Ventaneando” con su última visita póstuma el pasado 24 de febrero, en donde Pati Chapoy los demás conductores mostraron las cenizas de su querido amigo.

Sin embargo, no esperaban que el famoso se manifestaría, al menos así lo creen muchos de sus seguidores que han visto el video viral.

