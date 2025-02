“Ventaneando” despide a Daniel Bisogno: Uno a uno, los mensajes de Atala, Ricardo, Pedrito...

La muerte de Daniel Bisogno es una gran pérdida para “Ventaneando”.

Uno de los rostros emblemáticos de “Ventaneando”, además de Pati Chapoy y Pedro Sola, sin duda era el de Daniel Bisogno, quien murió este 20 de febrero luego de varios días en terapia intensiva.

El conductor tuvo complicaciones luego del trasplante de hígado que recibió, y una bacteria en las vías biliares ocasionó muchos problemas. Su deceso fue confirmado por Chapoy, quien así lo publicó en redes sociales:

“Con inmensa tristeza les informo que #Daniel Bisogno falleció”

"Con inmensa tristeza les informo que #Daniel Bisogno falleció"

A continuación te presentamos los mensajes de despedida, uno a uno, de los que trabajaron con Daniel Bisogno en “Ventaneando”, ya sea recientemente, o en temporadas pasadas, como el caso de Mónica Garza.

Pedro Sola

“El fallecimiento de Daniel Bisogno es muy triste, para mí ha sido así desde que se enfermó y empezó con este calvario tan largo y que lo hemos vivido con él. En Paz descanse nuestro amigo querido, hemos perdido a un gran tipo”.

Mónica Castañeda

“Muñeco de mi corazón….. veo tantas fotografías y los recuerdos generan mucha nostalgia, risas y lágrimas. Hoy me toca agradecerle a la vida por ponernos en el mismo camino, agradecerte por tu cariño, las carcajadas, los programas juntos, las apuestas pagadas, las garnachas compartidas, la complicidad, los consejos y más. Es muy difícil pensar en tu ausencia, pero te encargaste de dejarnos muchos motivos para recordarte.

Hasta siempre muñeco, te quiero”.

Linet Puente

“Mi Daaaaaaaaaani… Qué difícil. No encuentro las palabras adecuadas para decirte cuánto te extrañaré. Nos convertimos en una familia (muy disfuncional) y nos acompañamos en las buenas y en las malas siempre. Compartimos demasiadas cosas. Tengo miles de fotos que me encantaría poner por aquí.

Me quedo con todos esos momentos en los que nos reímos sin parar al aire con todas las guarradas que decíamos. Por lo general tú empezabas y yo te seguía. Pati siempre nos regañaba. Danieeeeeeeeeel!

Siempre te recordaré como el gran padre que eras. Gracias por darme tantos consejos y enseñarme el concepto de paternidad responsable. Nuestros niños seguirán creciendo juntos y te prometo que siempre le recordaremos a la Michaela lo grande que eras y el amor que le tenías.

Vuela tranquilo Dani, nosotros nos encargamos a partir de aquí. Te quiero y siempre te recordaré con mucho cariño.

PD. Yo me apunto para llevar a la Michaela en la noche al cine a ver películas de terror"-

Mónica Garza

“A Daniel me lo quedo en el corazón como siempre lo viví: divertido, generoso, en corto tímido pero arrojado, romántico, curioso como un niño y un amigo solidario como pocos. Lo extrañará la televisión, el teatro y muchos de nosotros. Descansa en paz Muñeco...

A Daniel me lo quedo en el corazón como siempre lo viví: divertido, generoso, en corto tímido pero arrojado, romántico, curioso como un niño y un amigo solidario como pocos.

Lo extrañará la televisión, el teatro y muchos de nosotros.

Descansa en paz Muñeco...

Aurora Valle

Me invade el recuerdo y la nostalgia, pero sobre todo una tristeza enorme… me quedo con todo lo bueno y divertido que vivimos juntos durante muchos años… Muñe descansa en paz Daniel Bisogno

Atala Sarmiento

¡Qué maravilloso fue reír a carcajadas junto a Daniel!

Qué suerte tuve de que me dejara abrir la puerta para asomarme un poco más allá de lo que todos veían en él como un personaje de la televisión, porque no lo hacía con todo el mundo. Con Daniel trabajé durante años pero, sobre todo, COMPARTÍ muchísimas cosas. Viajes, comidas, bailes, y hasta alguna lágrima de pronto.

Fuimos cómplices y una gran mancuerna en el set de televisión, y buenos amigos durante mucho tiempo. Qué suerte que no se cansó nunca de ser tan juguetón y saber apretar el botón correcto para sacarme carcajadas. Qué lindo que era tan glotón y tan generoso con todos. Qué tierno que era tímido y hasta reservado fuera de la pantalla. Qué admirable era la pasión que sentía por la tele y por el teatro. Gracias vida por haberme dejado estar al lado de Daniel y vivir a su lado tantas inolvidables experiencias que hoy son tesoros en mi corazón.

A Daniel lo voy a extrañar SIEMPRE y lo voy a querer TODA LA VIDA… “Dani, cariiiiiño”…mereces descasar, volar alto -y libremente-siendo feliz allá donde vayas…¡Te quiero!

Ricardo Casares

Público querido:

Se fue uno de los mejores entretenedores que ha dado este país, un hombre que hizo cine, teatro, radio y televisión. Enamorado del aplauso de la gente y trabajador obsesionado para conseguirlo. No se puede contar la historia de televisión azteca sin mencionar su nombre, no se puede explicar lo que fue y es ventaneando sin mencionar su nombre. Fue la mente más ágil que he conocido en mi vida capaz del chiste más soez y al mismo tiempo del análisis más interesante. De carcajada contagiosa y leal como pocos. Yo debo decir que es uno de los más grandes maestros que he tenido, fue duro y exigente como son todos los mentores que siempre recordamos.

Llego a sus primeros programas en transporte público y cuando empezó a ganar dinero nunca dudó en ayudar a su familia a su abuela, padre y hermanos y claro a su mamá con quien seguramente está ya en este momento. De el gran muñeco Bisogno se dirán muchas cosas pero yo que tuve la fortuna de conocerlo por 25 años debo decirles que fue un amante de su profesión que era divertir, puedo decirles también que conoció el amor verdadero cuando llegó su pequeña Micaela .

La televisión era mejor cuando Daniel estaba en plenitud nos hacía reír o enojar pero era imposible ignorarlo. Hoy se fue un grande de este negocio, hoy se fue Daniel Bisogno. Yo al igual que mucha señora baquetona te vamos a extrañar sé que vas a hacer todo menos descansar no era lo tuyo, seguramente ya estás organizando un can, can, can donde estés

Jimena Pérez “La Choco”

Muñeco de mi corazón no hay palabras que puedan llenar el vacío que dejas en los corazones de quienes tuvimos la fortuna de compartir contigo esta vida! Duele mucho tu ausencia y me cuesta resignarme a no verte nunca más! Fueron años de muchas risas, viajes inolvidables, echarte porras en el teatro, tus ocurrencias en cada programa, bodas, nacimientos, cumpleaños, enfermedades, bendiciones y un sinfín de momentos que nos convirtieron en familia.

Te abrazo hasta el cielo con el amor y la gratitud de quien sabe que tuvo a su lado a un gran amigo y maestro. A punta de cacahuatazos nos volvimos todos expertos en prompter y de hacer evidentes nuestros errores mostrando en cada emisión nuestra verdadera esencia. La sal y la pimienta de este gran proyecto

Nunca te lo dije pero sigues muy presente en mi día a día, cada vez que utilizo esas expresiones tan tuyas, que ahora me harán traerte un poquito de vuelta.

No solo eras el mejor de los hijos, un hermano amoroso, un gran compañero, el ser más generoso, sino el mejor papá, entregado, presente, divertido, cariñoso, vuelto loco por tu Micaela, que quédate tranquilo, vivirá con ese orgullo de haberte disfrutado, y de saber que luchaste hasta el último aliento por ti y por ella; la tendremos cerquita de nuestras vidas siempre.

Descansa en paz, amigo querido. Dios se lleva un buen ser humano y deja de luto a México entero, a tu eterno “público querido”

Ricardo Manjarrez

Los últimos años para Danny fueron complicados y estuvieron llenos de muchos retos, sin embargo siempre se mostró positivo y con la mejor de las actitudes para recuperarse y volver a hacer lo que más amaba: conducir Ventaneando y desde luego reencontrarse con su hija y familia.

Hoy sabemos que no volverá y duele, pero me quedo con todas las risas y consejos que me dio cuando llegué a la sala de Ventaneando y me recibió con una gran sonrisa apoyándome siempre para mejorar.

Harán falta sus chistes, ocurrencias y hasta sus papitas regadas por todos los sillones del foro. Hará falta, mucha.

Descansa en paz querido Danny y sólo me queda agradecer el tiempo que pude compartir contigo.

La productora de “Ventaneando”, Iyari González, también le dedicó un mensaje: