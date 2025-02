La hija de Daniel Bisogno confesó cómo fue la triste manera en la que se enteró de la muerte de su padre

Fue el pasado 20 de febrero cuando el mundo del espectáculo se conmocionó por la muerte del famoso conductor de la televisión mexicana Daniel Bisogno, quien desde semanas atrás permanecía hospitalizado. Entre las figuras que resultaron especialmente afectadas por el deceso del también actor se encuentra su hija Michaela, de tan sólo 9 años de edad.

De acuerdo con lo declarado por la madre de Michaela, Cristina Riva Palacio, la niña se encontraba tomando clases de tenis mientras su padre agonizaba. “Todos los jueves como con mi familia. Entonces, yo me voy a comer con mi familia y de repente suena mi celular y es la hermana Ivette y cuando sonó mi celular se me cayó el corazón. Gracias a Dios mi hija estaba tomando clases de tenis. Les pedí que le dijeran que yo me había ido a trabajar porque Michaela iba a sospechar”, dijo la ex esposa de Daniel en una entrevista con Matilde Obregón.

Daniel Bisogno falleció el pasado 20 de febrero (Instagram @bidognodaniel)

Cristina cuenta que más tarde, cuando el conductor ya había fallecido, regresó a casa y se encontró a Michaela dormida. En ese momento tomó la decisión de consultar a algunos especialistas para saber cómo darle la triste noticia a su hija.

“Tardé como hora y media. Llego corriendo y nos dan la noticia de que era cuestión de horas. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, mi hija estaba dormida entre mi hermano y mi perro. Me suelto a berrear, le hablé al tanatólogo para que te orienten cómo hacerlo. Me preocupaba mucho que Michaela se despertara y que pensara algo”, continuó.

Michaela Bisogno ha tenido que lidiar valientemente con la muerte de su padre VENTANEANDO/CAPTURA DE VIDEO

Finalmente, luego de que Michaela se despertara de un sueño en el que aparecía Daniel Bisogno, su madre le dio la terrible noticia. Cristina narra que cuando su hija le contó sobre su sueño no pudo aguantar las lágrimas, por lo que tuvo que decirle a la niña que su papá ya estaba en el cielo.

“Se despierta Michaela y me dice que soñó con su papá y me solté a llorar. Me dice '¿Qué pasa?’ Y yo: ‘papi ya está en el cielo’. Me dijo ‘No, por favor no. ¿Por qué mi papi?’ Lloramos muchísimo en familia y te das cuenta el cariño que hizo Daniel en la gente. Mi familia lo amaba”, finalizó.

El cumpleaños de Michaela Bisogno fue días después de la muerte de su padre

Lamentablemente para Michaela, su padre falleció sólo 6 días antes de su cumpleaños número 9.

No se sabe exactamente cómo fue que la niña celebró su cumpleaños en lo privado. Sin embargo, el programa ‘Ventaneando’, emisión que lanzó a la fama a Daniel Bisogno, mandó una breve felicitación a la pequeña.

Durante la transmisión del pasado 26 de febrero, Pedro Sola, señaló que Michaela era como su “sobrina”, se limitó a felicitarla y lamentó que el cumpleaños de la niña se haya dado a días de la muerte del “Muñeco”.