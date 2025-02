Gustavo Adolfo Infante expuso quién es la persona que traicionó a Maribel Guardia en la demanda contra Imelda Garza

En medio de las cuestiones legales que Maribel Guardia tiene pendientes por sus denuncias en contra de Imelda Garza, una nueva adversidad parece estarse avecinando para la actriz. Esto como consecuencia de las fuertes declaraciones que hizo Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que el único responsable de que todo este tema se haya vuelto tan público, es nada más y nada menos que Marco Chacón, su marido.

Gustavo Adolfo Infante acusó al esposo de Maribel Guardia por filtrar información sobre la denuncia a Imelda Garza

Durante una de sus intervenciones en “Sale el sol”, matutino donde se desenvuelve como titular de la sección de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante lanzó un fuerte dardo dirigido a Marco Chacón, la pareja sentimental de Maribel Guardia. Lo anterior, ya que el abogado le habría hablado para hacerle una serie de reclamos, todo sin ponerse a pensar que el primero que traicionó la confianza de la actriz fue él, cuando tomó la decisión de hacer públicos algunos detalles de todo lo que pasó con Imelda Garza.

Gustavo Adolfo Infante reveló que Marco Chacón podría ser el responsable de exponer las denuncias entre Maribel Guardia e Imelda Garza Instagram

“Yo sí creo que Marco Chacón ha estado filtrando toda la información. No quiero adelantar más, pero por cualquier cosa, yo les puedo decir, ¿se acuerdan de que tuvimos la denuncia? Él me la dio”, explicó el autonombrado “periodista de las exclusivas”, reiterando que por el momento optará por guardarse algunos datos.

¿Por qué Marco Chacón le reclamó a Gustavo Adolfo Infante?

Sobre las razones por las que el esposo de Maribel Guardia se molestó con él y decidió buscarlo para reprocharle sus actitudes, Gustavo Adolfo Infante aseveró que se le acusó de haber divulgado que estaban orquestando una campaña para desprestigiar a Imelda Garza. Sin embargo, el conductor de “De primera mano” dijo que esas declaraciones nunca vinieron de su parte, aunque tampoco descarta esa posibilidad.

“Para reclamarme que yo le dije a Gilberto que él (Marco) está organizando una campaña en contra de Imelda. Y no, no se lo dije, pero sí lo creo”, concluyó. Hasta el momento, el matrimonio involucrado no se ha pronunciado respecto a esta controversia.