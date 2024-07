¿Se estaba preparando? Así fue la emotiva despedida que hizo Verónica Toussaint en su último programa

El 16 de mayo, el mundo del entretenimiento en México se conmocionó ante la noticia de que Verónica Toussaint había fallecido. Y es que además de que era uno de los rostros más queridos del radio y la televisión, su deceso se dio luego de una larga y complicada batalla contra el cáncer de mama que se le detectó en 2021.

Desde entonces, miles de personas que llegaron a compartir con ella y fanáticos que de alguna manera se sintieron influidos por su alegría contagiosa, se han dedicado a recordarla y rendirle honor. Esto a través de mensajes, videos o recopilaciones de su frenética presencia en la pantalla, donde siempre predominó su sonrisa, incluso cuando detrás de cámaras no la estaba pasando bien, justo como hoy se sabe, ocurrió en el último video que grabó para una de las emisiones que conducía y de la que decidió despedirse semanas antes de partir.

Verónica Toussaint se despidió con significativas palabras poco antes de morir

En redes sociales ha estado circulando un video del que sería, la última vez que Verónica Toussaint pisó el foro de grabación que la acompañó durante casi cuatro años que estuvo al aire como titular de “Qué Chulada!”. En esa ocasión, se dirigió a sus televidentes para expresar su gratitud por el empuje que le dieron al proyecto y dejar claro que se llevaría su recuerdo para siempre.

“Chuladas de mi corazón. Nunca pensé que llegaría el día que tendría que despedirme de ustedes. Agradecer a toda la gente que hizo esta “chulada” desde un inicio hasta el día de hoy”, inició la también actriz, quien se habría despedido del programa casi a la par de que dejaron de grabarse programas en vivo.

“Gracias por sus comentarios, por cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, por cómo me dieron amor incondicional y por cómo me lo siguen dando en redes. Gracias”, finalizó en este clip, que hoy, dos meses después de su partida, sigue conmoviendo al público, sobre todo porque sin saberlo, ese era también el inicio de un adiós permanente.