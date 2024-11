La Divaza recordó el día que besó a Alfredo Adame en ‘La Casa de los Famosos': ¿le gustó?

La Divaza La Casa de los Famosos 4, ¿le gustó el beso en los labios que le dio a Alfredo Adame y que se convirtió en una bomba viral?

Con el estreno de La Casa de los Famosos All Star y la posibilidad de que tanto La Divaza como Alfredo Adame vuelvan a verse las caras en esta nueva edición del reality show de Telemundo, muchas personas se preguntaron si ambos volverán a besarse en caso de que coincidan otra vez.

El beso que compartieron Alfredo Adame y La Divaza causó revuelo desde el primer momento: debido a ello, aunque ambos están concentrados en otros proyectos, la audiencia no pierde la ilusión de ver otro “piquito” en vivo, ¿pero realmente esto ocurrirá?

¿LA DIVAZA VOLVERÁ A BESAR EN LA BOCA A ALFREDO ADAME?

Actualmente, La Divaza está concentrado en su desempeño en el reality de baile Las Estrellas bailan en Hoy, programa en donde hace pareja con Alana Lliteras; debido a esto, el influencer no ha tenido mucho tiempo para pensar en la posibilidad de participar en La Casa de los Famosos All Star.

“Fue un beso reseco, los labios resecos, tú sabes: ese sabor como a polvo, a ceniza”

“Todavía no tengo ese pensamiento... sí me gustaría, la verdad”, reconoció el creador de contenido, quien no descartó la posibilidad de regresar a Telemundo... aunque eso sí, sin volver a besar a Alfredo Adame ya que hubo un detalle que no le agradó.

Para La Divaza … ¡el beso de Alfredo Adame le supo “a momia” debido a sus labios resecos y, por eso, no estaría dispuesto a repetir la experiencia!

“Ay, no, a Alfredo ya no lo queremos... fue un beso reseco, los labios resecos, tú sabes: ese sabor como a polvo, a ceniza... ay, no”, consideró el influencer en un explosivo encuentro con medios de comunicación.

