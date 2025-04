Así fue cómo Mhoni Vidente predijo el día en que moriría el Papa Francisco: “Puede ser el 21 de abril”

Mhoni Vidente ha generado revuelo tras la confirmación del fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido este 21 de abril a los 88 años, ya que la vidente predijo con precisión tanto la fecha como la causa de la muerte del pontífice.

“A las 7:35 de esta mañana (hora local de Italia), el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia”, dijo a través de un comunicado en video el camarlengo del Papa, el cardenal irlandés-estadounidense Kevin Farrell.

El papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, murió después de una crisis de salud que lo llevó a pasar cinco semanas hospitalizado a causa de una neumonía bilateral.

Así predijo Mhoni Vidente la muerte del papa Francisco

Fue a través de una transmisión en sus redes sociales que la cubana aseguró que la muerte del papa Francisco sería el 13, el 20 o el 21 de abril, mes en el que su estado de salud empeoraría después de haber estado hospitalizado.

“Se visualiza que el padre, ahora en el mes de abril, entra en una crisis peor completamente en cuestiones de salud y dar completamente los mensajes, que puede ser el 13 de abril el fallecimiento del padre, o si no, el Domingo de Resurrección que sería el 20 o 21 de abril”, dijo Mhoni Vidente en un video que ya fue compartido de nuevo en sus redes.

Mhoni Vidente asegura que el próximo Papa será mexicano o italiano

Además, el 20 de febrero de este año, la vidente aseguró en Unicable que la muerte del pontífice ocurriría por un problema respiratorio e indicó que el próximo Papa podría salir de México o de Italia.

La vidente también recordó que en 2013 predijo que el papa Benedicto XVI renunciaría y que el pontífice que lo sustituiría vendría de Argentina, tal como sucedió, pues Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, fue elegido Papa el 13 de marzo de dicho año.

“Porque ya sus pulmones no le sirven, y que tengamos Papa nuevo y que saldrá de Italia o de México el próximo padre (...) Yo me acuerdo que en el 2013 yo estaba en ‘Sabadazo’, en el 2013, fue el 5 de febrero del 2013 dije ‘va a renunciar el Papa Benedicto el Día de Lourdes’ que fue el 11 de febrero ‘pero tendremos Papa nuevo, saldrá de Argentina el 13 de marzo la Virgen de Fátima nos va a bendecir con el padre’ y así fue. Fue una de las predicciones que causó renombre en todo el mundo y salió de Mhoni Vidente y dije ‘durará 11 años en el Vaticano en el número de Lourdes, que es el número 11’ así que el papa Francisco lo más seguro es que vaya a tener que renunciar porque sus pulmones ya no le sirven y que tengamos Papa nuevo y saldrá de Italia o de México el próximo padre”, señaló.

Mhoni Vidente también sorprendió al anunciar hace varias semanas que el cónclave, es decir, el proceso para elegir al nuevo Papa, se llevaría a cabo a finales de Semana Santa o en mayo, lo cual también fue atinado, ya que, según las normas eclesiásticas, el cónclave se celebra entre 15 y 20 días después de la muerte del líder de la iglesia católica, es por ello que este 2025 podría realizarse entre el 6 y el 11 de mayo.

“El cónclave, o sea la elecciones del padre, va a ser ahora a finales de semana santa o en mayo que tendremos padre nuevo. Dios quiera que salga de México y que sea bendecido el pueblo azteca con la virgen de Guadalupe y que tengamos un padre en el Vaticano o si no de Italia”, dijo la cubana.