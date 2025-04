“Te amo hasta las estrellas": Mónica Noguera se expresa ante la muerte de Memo del Bosque

Durante décadas, a Memo del Bosque lo persiguió el rumor de que le fue infiel a Mónica Noguera con Vica Andrade, algo que él desmintió en su momento.

Incluso antes de la muerte del productor este 7 de abril, la misma Mónica se encargó de aclarar que nunca hubo un triángulo amoroso, por lo que ella y Vica Andrade tenían una relación cordial de amistad.

Así que no sorprende saber que, tras enterarse de la muerte de Memo del Bosque, Mónica Noguera se manifestaría con amor a la memoria de su amigo, que durante 7 años fue su pareja.

En su cuenta de Instagram, Mónica Noguera compartió una foto del recuerdo de Memo en sus inicios, y escribió: “Me hablaste hace un mes... ‘Monis, ¿todo bien?... ¿Todo bien en tu vida?’. Le dije ‘Sí Memis... gracias por tu amor, no solo para mí, para cada persona que amaste en esta vida”.

“Te abrazo y te amo hasta las Estrellas”, se despidió Mónica Noguera.

Mónica Noguera despide a Memo del Bosque

¿Cómo fue la ruptura de Memo del Bosque con Mónica Noguera?

La conductora relató que ella y Memo del Bosque sostuvieron un noviazgo que se alargó por 7 años y, debido a esto, sus padres comenzaron a insistirles para que se casaran. Sobre ello, Mónica Noguera aceptó en “El minuto que cambió mi destino” que Vica Andrade no tuvo nada que ver con su separación.

“Ellos se enamoraron cuando Memo y yo ya no teníamos absolutamente nada que ver, no me puso el cuerno con Vica porque comenzaron su relación cuando nosotros nos divorciamos”, aclaró Mónica.

Por su parte, Memo del Bosque pudo decir en el mismo espacio de Gustavo Adolfo Infante que Mónica incluso ya tenía una nueva relación. “Nuestra relación fue terminando por el trabajo y por el tiempo”.