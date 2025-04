Memo del Bosque: Las emotivas despedidas de los conductores que descubrió e impulsó en Telehit

Además de programas como El Calabozo, 100 mexicanos dijeron, Nosotros los Guapos, Todo Incluido, y Al fin de semana, Memo del Bosque fue la mente detrás de la época de gloria del canal Telehit.

Durante su gestión, muchos conductores fueron descubiertos o impulsados con sus propios programas en Telehit, un canal que hace 20 años se convirtió en una alternativa donde la libertad de expresión era protagonista.

Tras la muerte de Memo del Bosque este 7 de abril, esos talentos le dedicaron emotivas despedidas y mensajes de agradecimiento por creer en ellos.

Memo del Bosque miró a los 64 años. (Instagram @memodelbosque)

A través de castings abiertos, Memo del Bosque encontró a conductores emblemáticos de Telehit como Claudio Rodríguez, quien publico varias fotos junto al que fue su jefe.

“Te nos fuiste bro!! Un gran Maestro para muchos de nosotros!! Me quedó con todas las experiencias, viajes y risas q nos tocó compartir!! Gracias por creer cuando nadie nos conocía, por darnos la libertad y la confianza de desarrollar nuestra propia identidad en los Medios. Pudimos compartir aficiones, teniendo reuniones bien chidas platicando de NFL y UFC. Hoy se fue un gran amigo q se fue dando chingazos hasta el último Round (como siempre lo platicamos). Obvio musicalizo con su banda favorita. Descansa en Paz Memo del Bosque!”.

En programas como “New Generation”, Memo del Bosque encontró conductores como Natalia Téllez, quien no publicó un mensaje pero sí muchas fotos de su historia con su jefe.

Karla Gómez, por su parte, también se conmovió: “Gracias @memodelbosquetv por ser un maestro para tantos de nosotros, gracias por haber creído en mí y darme la primera oportunidad de trabajar en televisión, mi vida cambió gracias a esa oportunidad en Telehit , se me abrieron caminos en mi carrera.

“Agradecimiento infinito Memo , por ti conocí a personas maravillosas, crecí como conductora, viajé mucho en proyectos para el canal , bajo tu producción hice muchas entrevistas, estuve en todos los Premios Telehit , 6 años en vivo de Lunes a Viernes en TelehitNews , unos tantos años más en los siguientes programas en el canal , muchos años siendo parte de tu equipo”.

Odalys Ramírez también brilló en Telehit.

“Hoy trascendió un visionario de la televisión mexicana . Vuela alto @memodelbosquetv . Dejas un legado imborrable . Gracias por tu liderazgo , tus enseñanzas , tu apoyo cuando yo recién llegaba a la empresa . Nunca olvidaré nuestras comidas en equipo donde hacíamos lluvia de ideas y fascinado escuchabas e implementabas cada una de ellas . Fuiste un gran maestro en mi vida . Te recordaré siempre con cariño . Abrazo con amor a tu hermosa familia . Descansa en paz , y ponte a producir cosas lindas e irreverentes donde quiera que estés” .

Alex Kaffie lo recordó y agradeció por abrir un espacio para la comunidad gay

GUAU «jotamente mexicano» Guillermo del Bosque fue el productor de ‘guau’, el programa jotamente mexicano que estuvo casi 10 años al aire. Gracias, Memo, por tu arrojo de producir un programa gay en una televisora donde estaba prohibido hablar de sexo anal y de matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Rompiste esquemas, respetado Guillermo. Dejas huella, tú sí”.

Olivia Peralta recordó su paso por PICNIC

“Hoy se fue uno de los grandes. Mi primer jefe. Memo del Bosque. Gracias, Memo, por creer en mí cuando apenas comenzaba. Todavía me acuerdo cómo me protegiste cuando tuve problemas y me seguías llamando para hacer la alfombra de los premios TV y Novelas, Hoy me despido con gratitud y con lágrimas. Porque tu partida duele, pero tu legado queda. Descansa en luz, Memo”.,

En recientes años, conductoras como Andrea Rodríguez también fueron impulsadas por Memo del Bosque. Ella escribió esto:

“Memo, te voy a extrañar tanto, gracias por creer en mí, gracias por hacerme conductora y gracias por nuestras comidas llenas de risas, grandes pláticas y amistad! Dejas un gran legado y amor infinito de los que tuvimos la fortuna de coincidir contigo! te quiero mucho! Abrazo y amor para tus familia hermosa”.