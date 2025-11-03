‘La Chupitos’ fue víctima de racismo en hotel de Texas: “Nos iban a echar al ICE”

“Nos tocó un personal muy racista… Nos dijo que nos iba a echar al ICE”.

Liliana Arriaga, la comediante mexicana conocida como ‘La Chupitos’ denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un acto de racismo en un hotel de Corpus Christi, en Texas.

Durante su estancia tuvo problemas con el servicio y el trato recibido, lo que provocó una confrontación con una empleada del hotel que la amenazó con llamar a las autoridades migratorias.

La pelea quedó grabada en video y posteriormente fue expuesta en las redes sociales de Liliana. En ella se escucha a la trabajadora del hotel insistir en que abandonen la habitación de inmediato, mientras ‘La Chupitos’ y sus acompañantes le recriminan su actitud discriminatoria.

En un video posterior en el que narró su experiencia, mencionó que la situación escaló al punto en el que fue amenazada con ser reportada al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

¡Liliana Arriaga 'La Chupitos' DENUNCIA RACISMO en un hotel en EUA! ¿Qué OPINAS de esta situación? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/uwLvFTLm4Q — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 3, 2025

“Nos tocó un personal muy racista… Nos dijo que nos iba a echar al ICE”, contó ‘La Chupitos’ en el clip publicado en sus redes sociales, señalando que el incidente se dio solamente por pedir unos minutos adicionales antes de entregar la habitación.

“Gracias a Dios tenemos papeles, pero de ese tipo de personas que no son felices y no dejan ser felices a los demás”, dijo la comediante.

Muchos usuarios en internet destacaron la valentía de la actriz al exhibir este tipo de comportamientos discriminatorios, que siguen ocurriendo incluso en entornos turísticos.

Hasta el momento, ‘La Chupitos’ no ha informado si procederá legalmente o presentará una queja formal contra el establecimiento. Sin embargo, su denuncia pública ha servido para abrir nuevamente el debate sobre el racismo y la discriminación que enfrentan los latinos en Estados Unidos.