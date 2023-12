‘La Chupitos’ reveló que la intentaron drogar en un show; esta fue su terrible experiencia

“La Chupitos” se ha convertido, a lo largo de casi 30 años de carrera, en un auténtico referente de la comedia mexicana; sin embargo, su paso por los escenarios también la ha puesto en situaciones peligrosas.

Liliana Arriaga, el verdadero nombre de “ La Chupitos ”, se ha presentado a lo largo de todo México con su divertida rutina de chistes sobre la bebida, por lo que las anécdotas nunca han faltado en la vida de la comediante.

De hecho, durante una entrevista con Matilde Obregón, “ La Chupitos ” no dudó en recordar la ocasión en la que intentaron drogarla durante unos de sus shows, esto para darle un importante consejo a los jóvenes debido a que la experiencia la marcó de forma definitiva.

EL DÍA QUE INTENTARON DROGAR A “LA CHUPITOS” EN UN SHOW: “LA EXPERIENCIA MÁS FEA”

En la charla, “La Chupitos” recordó que en una de sus presentaciones aceptó dos shots que le ofreció el público; no obstante, las bebidas actuaron de manera inmediata, alterando sus sentidos:

“Es muy peligroso el aceptar tragos. Ha sido la experiencia más fea que me ha pasado”

“Estaba trabajando y estaba con otras personas, me estaban mandando bebidas. Fueron dos copas que yo acepté y fue de esas veces que algo te ponen en la bebida. Ya no pude hablar”, recordó la famosa, cuya experiencia, afortunadamente, no terminó tan mal a final de cuentas:

“No pasó a mayores, nos llevaron al hotel, pero sí nos preocupamos. Es muy peligroso el aceptar tragos. Ha sido la experiencia más fea que me ha pasado. Sólo me acuerdo de que me tomé dos y ya”, contó “La Chupitos”, quien aprovechó para dar un consejo basada en esta experiencia:

EL CONSEJO DE “LA CHUPITOS” A LOS JÓVENES

Para Liliana Arriaga, la experiencia no pasó a mayores, pero la actriz es consciente de que para otras personas el aceptar bebidas de extraños ha significado una experiencia espantosa, por lo que aconsejó:

“Luego somos bien confiadotes, pero uno nunca se lo imagina, por eso es muy peligroso el aceptar algo”, aseguró la comediante, al tiempo que invitó a las personas a rodearse de gente confiable y no aceptar bebidas ni alimentos de extraños.