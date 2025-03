Emiliano Aguilar lanzó un letal y misterioso mensaje que deja a todos en shock: ‘Con la frente en alto’

Emiliano Aguilar reapareció en sus redes sociales con un nuevo y misterioso mensaje muy a su estilo. Tras días de haber salido en defensa de su padre, Pepe Aguilar, y de haberse ganado varios hates en la web, el rapero de Tijuana volvió a levantar vuelo en la prensa con su nuevo posteo.

‘No dejes que las acciones del mundo te definan. Siempre adelante mis carnales, con la frente en alto’, indicó Emiliano Aguilar en Instagram. El hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar cerró su posteo con un fuerte mensaje sin destinatario evidente:‘No dejen que ningún culero o culera les arruinen el día. Ustedes son chingones y pueden con esto y más, cualquier cosa aquí andamos’.

El hijo mayor de Pepe Aguilar y un mensaje misterioso en redes Instagram.

Emiliano Aguilar reveló que ya no consume drogas, salvo una

En una entrevista con el programa de Telemundo ‘En Casa con Telemundo’, el rapero se sinceró y aseguró que hace mucho tiempo que ya no consume drogas, pese a que haya gente que no cree que sea así; sin embargo, confesó que aún consume cigarrillos de cannabis.

Sobre su actual éxito musical, el rapero hizo una autorreflexión: ‘Siento que no lo merezco, creo que Dios me está dando un regalo que no no es para mí, o a lo mejor esto me está pasando por mi apellido,¡hay que ser sinceros!’

Emiliano Aguilar reveló la verdad sobre su relación actual con su familia paterna

Tras su inesperada salida en defensa de su padre y su familia paterna en general, el rapero de Tijuana aseguró para la misma fuente que no se habla con ellos, ‘ni para bien ni para mal’. Una vez más, Emiliano Aguilar ratificó que lo que escribió sobre su padre, lo hizo de forma sincera y no por amenazas.

Emiliano Aguilar cambió la versión sobre Pepe Aguilar Archivo.

‘No hablo con ellos y sin polémica. Yo no hablo con ellos, no para bien, ni para mal. Hay mucha gente que a mí me dice que soy mal agradecido y que soy un mal hermano, pero si en verdad supieran todo el rollo, se dieran cuenta cómo está todo’, dijo el rapero.

Una vez más, Emiliano Aguilar salió en defensa de Pepe Aguilar: ‘Me parece muy injusto que le estén tirando todo un desmadre, él no tiene la culpa de nada de lo que pasó’.