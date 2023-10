La amenaza que apunta contra Verónica Castro: Mitzy dijo que ventilaría todos sus secretos

Mitzy le manda un mensaje a Verónica Castro para evitar que salgan a la luz todos sus secretos

Cada día que pasa es una esperanza menos para que Mitzy recupere la amistad que tenía con Verónica Castro . El diseñador de modas se dice cansado de enviarle mensajes y llamar a la actriz, pero ella no le responde ni el saludo.

Recordemos que el distanciamiento de Verónica Castro y Mitzy sucedió hace varios años luego de que la protagonista de ‘Rosa salvaje’ acusó a su amigo de quedarse con algunas de sus prendas.

“Verónica me mandó seis maletas con ropa para venderla, pero yo estaba en Miami; cuando llegué a México ella dice que eran 12 maletas, pero no, eran seis, incluso tengo una lista con todo lo que me envió. Los vestidos espectaculares que yo le hice no los mandó, envió otros más sencillos, por eso le comenté que no se iban a poder vender”, platicó Mitzy en la más reciente edición de TVyNovelas.

“Me acusó de ratero, dijo que le robé los vestidos, pero no es así. Vero vive en mi corazón, siempre le estaré agradecido por lo que hizo conmigo, ella me llevó a Televisa a trabajar ahí casi 20 años juntos, y cuando me señaló de ladrón me dolió mucho, porque yo la vestí desde antes de ser famosa, cuando no había dinero. Lo que sí digo es que si no me atiende el teléfono, voy a abrir las maletas, y si las abro va a salir todo lo que hay guardado, contaré todos los secretos, por eso quiero que nos reconciliemos”, agregó el creativo.

Se agota el tiempo para que Mitzy revele los secretos Verónica Castro

Desde hace unos días se dice que Mitzy tiene en su poder fotografías de Verónica con Yolanda Andrade, él no quiere decir lo que hay dentro de las maletas, pero lo que sí asegura es que acaba el tiempo para que la actriz cambie de opinión y le responda el teléfono.

“Yo se las quiero entregar personalmente, no vaya a ser que diga que no son, porque fueron el detonante de nuestro distanciamiento. Entonces le pido que me hable, si no, hago un desfile con esa ropa, la subastaré en 2024, sacaré dinero para alguna institución benéfica. Le estoy dando oportunidad... Es que me dolió, me ofendió lo que dijo, nunca he robado nada a nadie, y aunque no lo crea, yo la sigo amando”, finalizó Mitzy.