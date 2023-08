La “polémica de las maletas” que terminó por distanciar a Verónica Castro y Mitzy

Verónica Castro es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana. Su trabajo en telenovelas míticas como “ Los ricos también lloran ”, así como su carisma irresistible en la conducción de programas como “Mala noche... ¡No!” le hicieron ganar una auténtica legión de seguidores.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para Verónica Castro, y es que aunque entre su círculo de amistades se cuentan verdaderas leyendas del mundo del entretenimiento, con algunas personas no se llevan tan bien, como es el caso de Mitzy, el diseñador de moda de las estrellas.

¿Qué pasó entre Mitzy y Verónica Castro? Todo comenzó por el robo de algunas maletas con prendas lujosas del que, según la actriz, el diseñador habría sido responsable. Años después, la “polémica de las maletas” sigue comentándose de vez en cuando, con peticiones de Mitzy para que Verónica vaya por ellas pues, asegura, su intención nunca fue quedárselas. ¡Entérate!

VERÓNICA CASTRO Y LAS MALETAS CON LUJOSA ROPA QUE OCASIONARON QUE LE DEJARA DE HABLAR A MITZY

Hace varios años, Mitzy y Verónica Castro tenían una amistad cercana; sin embargo, esto se desmoronó luego de que Castro denunciara al diseñador por presuntamente haberle robado maletas con ropa lujosa; sin embargo, Mitzy siempre ha asegurado que este es un malentendido y que incluso “se cansó de rogarle” a Verónica para que pase por ellas.

“Yo le he mandado recados, la he querido, la amo, es mi comadre. Tengo gratitud hasta siempre”

Mitzy incluso declaró, recientemente, que las maletas todavía están a la espera de que la actriz las recoja, ya que son importantes para ella porque contienen objetos personales y muy valiosos para ella.

“Yo le he mandado recados, la he querido, la amo, es mi comadre. Tengo gratitud hasta siempre, pero si no quiere, se respeta”, aseguró Mitzy, al recalcar que no le guarda rencor a Castro.

¿QUÉ CONTIENEN LAS MALETAS DE VERÓNICA CASTRO?

Mitzy declaró en una de sus entrevistas más recientes sobre el tema que se trata de seis maletas muy importantes para Verónica Castro, por lo que nuevamente la instó a que pasara personalmente por ellas.

“Son unas maletas que traen muchos recuerdos ahí, hay fotos... por eso le estoy diciendo a Vero que vaya por las maletas personalmente”, mencionó.

“Yo estoy en el mismo lugar desde hace 45 años, ahí en Zona Rosa, yo me he cansado de decir, porque no contesta el teléfono. Ella sabrá por qué", concluyó Mitzy.