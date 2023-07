Kimberly de Las Perdidas y Óscar Barajas ya no son novios... ¡Adiós a la boda!

Kimberly La más preciosa le pone punto final a su relación con Óscar Barajas, por lo que ya no subirán al altar.

Kimberly Irene, mejor conocida como Kimberly La Más Preciosa, de Las Perdidas, terminó su relación sentimental con Óscar Barajas, médico cirujano, con quien en marzo pasado anunciaron su compromiso nupcial, tras darle el anillo de compromiso durante sus vacaciones en Cancún, y hasta se les vio en un Registro Civil, en su natal León, Guanajuato, pero Kimberly salió a aclarar que todavía no se había casado.

Óscar Barajas compartió la noticia de su rompimiento con Kimberly, con quien comenzó a salir en enero de este año, agradeciéndole a la amiga de Wendy Guevara haberle enseñado a “amar y ser amado”.

“Hoy le doy gracias a la vida por haber puesto a una persona maravillosa en el camino, la cual me enseñó a saber lo que es amar y ser amado. Hoy tomamos caminos diferentes. Cosas que pasaron que sólo tu y yo sabemos, pero aún así marcaste una etapa bonita en mi vida que nunca olvidaré".

Sin dar explicaciones de su truene, Barajas, quien era fan de Kimberly, aseguró que disfrutó mucho esta etapa en su vida.

“Sigue así que yo siempre desde donde este siempre estaré orgulloso de ti. Gracias por ser un buen ser humano y regalarme lo más valioso que tienes, que fue tu tiempo”.

Le reiteró su apoyo incondicional cuando lo necesite y le pidió cuidar a sus papás.

“Hoy esta historia llegó a su final para ambos empezar escribir una mejor y sabes que aunque ya no estemos juntos, siempre voy a estar para ti en el momento que me ocupes. De todo corazón te deseo que encuentres tu felicidad con alguien mucho mejor que yo. Con lágrimas y un nudo en la garganta gracias…te quiero mucho. Me cuidas mucho a tus papás y diles que hicieron un gran trabajo por tener una excelente hija. Te quiero mucho, Kimberly, Juan Luis Irene Romero”, finalizó.