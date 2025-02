¿Kenia Os y Peso Pluma, comprometidos? La contundente frase de la cantante que dio señales de una inminente boda

¿Realmente el supuesto idilio entre Kenia Os y Peso Pluma está a punto de culminar en campanas de boda para ambos? A pesar de que los cantantes ni siquiera han confirmado su noviazgo de forma oficial, las pruebas son tan contundentes que para los fans ya no es necesario nada más.

¡Ahora ya no es sólo el presunto noviazgo de Kenia Os y Peso Pluma , sino que ya hasta se rumoró su supuesto compromiso en plenas festividades por el día de San Valentín celebrado el pasado viernes! Esta fue la pequeña frase que despertó una auténtica revolución en redes sociales.

¿POR QUÉ DICEN QUE PESO PLUMA Y KENIA OS SE COMPROMETIERON?

Primero, Kenia Os se hizo presente a través de Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 17 millones de seguidores, con un explosivo carrusel de fotos en el que le presumió a sus fans que este 14 de febrero estuvo rodeada de pétalos de rosa.

Una íntima cabaña en Aspen, la luz de las velas y, claro, miles de flores, fueron parte de los detalles que ese “alguien especial” preparó para Kenia Os este San Valentín, y aunque la cantante no reveló si Peso Pluma estuvo detrás de esta candente sorpresa o no, para los internautas quedó más que comprobado que así fue.

La publicación pronto superó el millón de Me gusta y, sin embargo, la bomba no estalló hasta poco después en X debido a que Kenia publicó un mensaje breve, pero lleno de ilusión: “I said yes” (Dije que sí)… ¿aceptó casarse con Peso Pluma o se trata de alguna estrategia para impulsar una nueva canción o disco?

El debate realmente ha estado muy filoso en las primeras horas de este lunes, sobre todo porque el llamado “Doble P” también puso de su cosecha y comentó un largo y emocionado “Aaaaaaaaaa” acompañado de emojis de corazones en llamas... ¿hubo anillo o no?

I said yes — NINI (@keniaos) February 15, 2025

Hasta ahora, ninguna de las celebridades ha confirmado nada y esto sólo aumenta el nerviosismo sobre todo entre las llamadas “ Keninis ": ¡teorías hay muchas, pero hasta ahora no hay nada oficial y esto tiene en ascuas a toda la comunidad de Internet!

¿CÓMO SURGIERON LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE PESO PLUMA Y KENIA OS?

Los rumores de un supuesto noviazgo entre Peso Pluma y Kenia Os surgieron hace varias semanas, cuando ambos cantantes comenzaron a aparecer en actitudes muy románticas en algunas fotos y videos; sin embargo, no fue hasta el pasado domingo 09 de febrero con la celebración del Super Bow LIX que todo estalló.

Los famosos se dejaron ver tomados de la mano antes de que el partido entre los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City, pero lo que realmente confirmó la pasión que existe entre ellos fue el candente beso que compartieron enfrente de todo el mundo... ¡no han hablado de eso, pero tampoco se esconden!