Belinda admitió que su felicidad es gracias a Kenia Os y reavivó las sospechas de su romance: ¿el BeliOs es real?

Belinda y Kenia Os se apoderaron de las plataformas de streaming con el lanzamiento de “JACKPOT”, una colaboración que además de fusionar sus talentos, implicó el inicio de una amistad entrañable. Desde entonces, las cantantes se volvieron también las protagonistas de un llamativo ‘shippeo’ que lleva semanas dando de qué hablar, en especial gracias a quienes consideran que es más que evidente la química que tienen y lo icónico que sería el hecho de que trascendieran a una relación sentimental.

Esta vez, la encargada de alimentar el furor por el “BeliOs” fue la española, quien personalmente aceptó que le alegra infinitamente el poder compartir tiempo con su colega, aumentando las sospechas de que sus sentimientos no son tan irrelevantes como se ha dicho.

Belinda le hizo una llamativa declaración de amor a Kenia Os: ¿son más que amigas?

Luego de las múltiples salidas en las que han sido captadas y las numerosas demostraciones de afecto que suelen tener una con la otra, Belinda se animó a hablar de los sentimientos que tiene por Kenia Os, quien en solo un par de meses se volvió una persona sumamente importante en su vida. Así lo hizo saber durante una conversación que recientemente sostuvo con “Dominga”, título en el que abordó brevemente qué tanto ha cambiado su realidad a partir de que empezó a convivir con la intérprete de “Malas decisiones”.

“Es hermosa, eso es lo único que puedo decirte. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida. Hace mucho tiempo que, en mi vida personal, no era tan feliz como ahora”, reveló la actriz de “Bienvenidos al edén”.

Belinda y Kenia Os se volvieron inseparables desde su última colaboración artística Instagram

Finalmente, aunque no confirmó ni desmintió este presunto romance con la artista originaria de Mazatlán, Belinda dejó claro que muchas de las cosas positivas que le han pasado últimamente, son gracias a Kenia. “Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como lo soy ahorita en el plano persona. Eso me encanta, estoy disfrutando”, concluyó, haciendo enloquecer a todos los que creen firmemente en la existencia del “BeliOs”.