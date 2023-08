Óscar Burgos cuenta cómo fue la impactante pelea que tuvo con ‘Cepillín’, ¡llegaron incluso a los golpes!

Óscar Burgos se ha convertido, con el paso de los años, en todo un referente de la comedia mexicana gracias a sus creaciones, como el programa “Las Lavanderas” y uno de sus mejores personajes, “ El Perro Guarumo

En varias entrevistas, Burgos no duda en contar los difíciles momentos que pasó cuando estaba atrapado en el alcoholismo y la drogadicción , aceptando que logró salir de esa trampa gracias, sobre todo, a la ayuda de sus hijos. Ahora, el comediante da a conocer su historia para dar lecciones de vida y que otras personas aprendan de sus errores.

Es a través de su canal de YouTube, @oscarburgostv1, que Óscar Burgos comparte varias anécdotas con sus seguidores. En su lista de videos, de hecho, destaca uno que se titula “El día que me agarré con Cepillín”, en donde cuenta sobre una fuerte pelea que tuvo con “El payasito de la tele”, quien era su amigo. El video fue subido hace un año; sin embargo, sigue acumulando miles de vistas debido a lo curioso de la anécdota.

EL DÍA QUE ÓSCAR BURGOS SE PELEÓ CON “CEPILLÍN”, ¡EL PAYASITO INCLUSO FUE POR UNA PISTOLA!

Todo comenzó, cuenta Óscar Burgos en su video, por una visita a la casa de “Cepillín” para pedirle un favor; sin embargo, debido al alcoholismo que el standupero padecía, se desató una fuerte pelea entre ambos.

“A las tres de la tarde empezamos a cotorrear, pero a las 10:00 de la noche llegaron unos amigos suyos toreros, y yo había empezado a agarrar jarra, no se qué tantas p... diría, pero Ricardo ya estaba harto de mí”, se le escucha decir a Óscar.

Por otra parte, aseguró Óscar, comenzó a sentir que Ricardo González estaba hablando mucho de sí mismo, lo que desató su furia: “Yo sentía que él era muy yo, yo, yo. Le dije: ‘ya, puro yo, ya no m...’ ”

“Cepillín” no se quedó callado, y le reclamó a Burgos por qué le decía esas cosas en su propia casa. El comediante pensó que las palabras no eran en serio y siguió con los insultos. Poco después, ambos se fueron a los golpes, según la narración de Óscar.

“Se me deja venir a los m..., me pega él primero en la cara, era delgado pero sabía tirar m..., sentí el golpe pero no me noqueó, pero luego me tiró otro y supe que ya iba en serio” contó Óscar.

“Le tiro el golpe pero le doy en el cuello, y que se me dejan venir todos los toreros, me pusieron una p...”, concluyó Burgos en medio de la risa.

Al sentir los dos impactos, Burgos decidió regresar los golpes pero uno fue dirigido a la garganta y dejó aturdido a “Cepillín”, por lo que los invitados de Ricardo lo detuvieron y siguieron golpeando al comediante.

La tremenda pelea no terminó ahí, narró Óscar Burgos, e incluso llegó al extremo de que “Cepillín” entrara a su casa a buscar una pistola.

“No sé cómo, entre mi peda y los golpes, de repente yo estaba en el patio tirando ch... con ellos, y llega el jardinero y me dice: ‘váyase, ya tengo las llaves puestas en su carro, corra, el señor fue por una pistola (Cepillín)’”, comentó Burgos, quien aseguró, no dudó en irse a bordo de su auto inmediatamente.

¿ÓSCAR BURGOS Y “CEPILLÍN” VOLVIERON A HABLARSE TRAS LA PELEA?

Todos, indudablemente, nos quedamos con la duda: ¿Óscar Burgos y “Cepillín” se volvieron a hablar tras el intercambio de golpes en la casa del payaso? Ciertamente, duraron mucho tiempo sin verse: 10 años. Sin embargo, llegó el momento en que ambos se encontraron.

“Yo estaba con Arturo Carmona en la inauguración de un salón, y de repente veo que viene ‘Cepillín’ con sus dos hijos, le digo a Arturo que si me tira paro porque traemos bronca casada”.

Óscar Burgos narró que, en efecto, estaba listo para una nueva golpiza con “Cepillín”, pero no estaba listo para lo que finalmente pasó: un amistoso saludo.

“Me dice: ‘Que onda Óscar, ¿por qué no me has invitado a tu programa?’. Se le olvidó o yo qué sé lo de los m...”, narra Óscar en su video entre más risas.