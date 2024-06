Babo se alejó de Belinda... ¡y también de Karely Ruiz!, ¿por qué no quiso trabajar con la modelo?

Babo estaba dispuesto a colaborar con Belinda y Karely Ruiz; sin embargo, los fans del rapero se quedarán con las ganas de ver esto debido a que Belinda filtró una de sus canciones y la modelo puso unas condiciones que no le gustaron.

El controvertido vocalista de Cartel de Santa, Babo, generó un auténtico revuelo hace unos meses, cuando expresó su deseo de colaborar en un video con la modelo Karely Ruiz. La joven se mostró bastante contenta con la idea, por lo que se pensó que la esperada colaboración no tardaría en salir a la luz.

Sin embargo, las semanas pasaron y el esperado video de Babo con Karely Ruiz nunca vio la luz. Una situación similar pasó con la supuesta canción que el rapero sacaría con Belinda : todo se quedó en el tintero y los fans se quedaron con la duda, ¿qué pasó?

¿POR QUÉ BABO Y KARELY RUIZ NO COLABORARON EN UN VIDEO?

Como te contamos en TVyNovelas, el asunto de Belinda fue aclarado por Babo en una entrevista reciente que tuvo con TV Azteca en donde el regiomontano acusó a la cantante de traicionarlo, ya que filtró ante los medios una de sus canciones nuevas, algo que le molestó.

“(Belinda) Hace acuerdos que no cumple y no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”, expresó Babo en aquella ocasión... ¿pero qué fue lo que no le gustó de Karely Ruiz ?

Fue en una charla para el podcast de Celia Lora, OnlyCelia, que Babo se sinceró acerca de su relación con Karely Ruiz y reveló por qué su colaboración nunca llegó a la luz: de acuerdo con lo que dijo el rapero, la modelo le propuso subir fotografías sin ropa, pero lo que él quería era hacer un videoclip con “acción”; al final, no hubo un acuerdo favorecedor.

Es importante recordar que, en redes, se filtró un video íntimo de Babo que de inmediato causó sensación entre los internautas, quienes a partir de ese momento esperaban un videoclip picante con escenas íntimas entre el rapero y Karely; tristemente, esto no ocurrió.