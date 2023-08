Juanes confiesa que batalla con la depresión desde hace años: “Odiaba verme en el espejo”

El cantante Juanes abrió las puertas de su intimidad para contar abiertamente la difícil travesía que ha tenido que atravesar en el mundo de la depresión.

Fue a través de una publicación en Instagram, en la que el colombiano le expresó a su público, en tres páginas, sus emociones, vivencias y aprovechó para compartir un mensaje sobre la salud mental.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”, comenzó diciendo el interprete de “La camisa negra”.

Juanes fue claro al expresar que el ser artista y famoso no lo exime de ser vulnerable emocionalmente.

“Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión”, explica. “De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero”, dijo.

Abiertamente, el compositor revela que ha batallado con la depresión a lo largo de varios años.

“La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás”.

Confesó, además, que ha tenido que ser fuerte para que su carrera no se vea afectada. “Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación, y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en el escenario”.

Finalmente, Juanes se sinceró con sus fans y cibernautas expresando que su lucha sigue, pero que es feliz.

“Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante... No he vencido la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida.”

Juanes se presentará el próximo 19 de octubre en el Auditorio Nacional con su Vida cotidiana tour.