Juan Osorio estalló y lanzó otro dardo contra los haters de Aventurera: ‘Fue mi dinero y hago lo que quiero’

Juan Osorio Aventurera tuvo en los últimos meses, es por ello que le lanzó un mensaje contundente a sus haters.

La renovada versión de Aventurera con Irina Baeva en el papel principal se estrenó a mediados de julio en el Salón Ángeles y, a partir de ahí, se desató un auténtico calvario tanto para la actriz de origen ruso como para el productor Juan Osorio que, al parecer, está muy lejos de ser olvidado por los internautas.

Chistes, ataques y memes: de todo ha habido en las redes sociales, y ahora que la corta temporada de Aventurera está a unos días de llegar a su fin , Juan Osorio le dejó las cosas muy claras a sus críticos, ¡conoce su impactante mensaje!

¿QUÉ DIJO JUAN OSORIO SOBRE LAS CRÍTICAS A AVENTURERA?

Este 31 de agosto tendrá lugar la última función de Aventurera y, como era de esperarse, el tema fue mencionado en un encuentro reciente que Juan Osorio sostuvo con medios de comunicación y en donde fue contundente con respecto a este escándalo.

De nueva cuenta, Juan Osorio defendió su proyecto y su visión de la nueva Aventurera; incluso, fue más allá al asegurar que sus críticos no costearon la obra y, por lo tanto, él no tiene por qué hacerles caso ya que la responsabilidad de todo fue suya.

“Este fue mi dinero, esta fue mi apuesta y la hago como yo quiero”, expresó el productor, quien de esta manera le calló la boca a los haters y, de paso, refrendó la confianza que tiene su trabajo y en la labor de las personas que contrató para el musical.