¿Por qué Arath de la Torre no tiene el mismo apellido que sus hermanos Paty Villanueva y Armando Villanueva?

Arath de la Torre se ha robado la atención de esta semana en ‘La Casa de los Famosos México 2024’v después de su pleito con Ricardo Peralta quien, durante el Posicionamiento del domingo, lo acusó de homofóbico frente a todos, algo que el actor y comediante rechazó de inmediato y recordó su apreció por su propio hermano, Armando Villanueva, quien es miembro de la comunidad LGBTIQ+.

¿Qué le dijo Ricardo Peralta a Arath de la Torre?

Ricardo Peralta le reclamó al presentador de ‘Hoy’ por supuestamente haber criticado su forma de vestir, subrayando que no era para llamar la atención, sino una forma de expresión: “Me dijiste, Rick, quítate eso porque me incomoda verte así. (…) Para mí es muy fuerte esto, porque es algo con lo que he luchado toda mi vida”.

De la Torre respondió: “Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi inspiración más grande. Mis respetos para ti; no juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Jamás le faltaría el respeto a nadie”. Posteriormente, Arath lanzó un comentario punzante: “No eres Wendy (Guevara), porque esa historia ya se contó”.

En ese sentido, el interés por la historia familiar de la familia ha generado gran intriga de quienes siguen a detalle el reality de Televisa. Sobre todo, con una duda que no para de ser cuestionada: ¿por qué Arath de la Torre tiene un apellido distinto a dos de sus hermanos?

Arath de la Torre tiene 3 hermanos: Ulises de la Torre, a quien mencionó en ‘LCDLFM’ y quien ya es conocido a nivel público. Aunque trascendió que ambos no llevan una relación tan cercana. Luego están Armando y Patricia Villanueva, con quienes mantiene una relación más estrecha y sólida.

Arath de la Torre tiene dos medios hermanos, Paty y Armando Villanueva. Instagram

Sin embargo, ellos son medios hermanos del conductor del programa ‘Hoy’, que nacieron producto del segundo matrimonio que tuvo su madre, Estela Balmaceda, con don Armando Villanueva. Es por eso por lo que los medios hermanos no llevan el mismo apellido.

¿Quién es el hermano gay de Arath de la Torre?

El hermano que es miembro de la comunidad LGBTIQ+ es Armando Villanueva; sin embargo, de todos los hermanos, es el que menos información se conoce, pues vive alejado de los reflectores. Se sabe que vive en Cancún y trabaja para bienes raíces.