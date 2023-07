Joanna Vega-Biestro mete la pata en programa en vivo al decir que Jorge Berry ha muerto

La conductora Joanna Vega-Biestro vuelve a dar de qué hablar.

Luego de que en las últimas horas comenzara a correr el rumor en redes de la muerte de Jorge Berry, familiares del comunicador desmintieron que haya fallecido, informando que el periodista sí está en terapia intensiva, en un hospital de Puerto Vallarta.

El periodista Enrique Hernández Alcazar, que es muy amigo del comunicador, señaló en sus redes que “el reporte oficial de la familia es de muerte cerebral. Han decidido mantener conectado a Jorge Berry a un respirador para esperar la llegada a Puerto Vallarta de todos sus hijos. En especial de Diana que viene desde Europa. Una vez que estén juntos, se realizará la desconexión. Piensan trasladarlo a CDMX para velarlo en Gayosso”.

Después del encontronazo que tuvo con Arath de la Torre, acusándolo de haberla insultado y amenazado frente a su hija en una fiesta infantil, Joanna Vega-Biestro, de 42 años, vuelve a estar en el ojo del huracán cuando junto a sus compañeros conductores de Sale el Sol hablaron sobre el delicado estado de salud de Jorge Berry.

La periodista de Imagen TV comenzó agradeciendo la oportunidad que le dio Jorge Berry para entrar a los medios de comunicación, pero hubo un momento que cometió un grave error al decir que el experiodista de Televisa había fallecido.

“A título personal, mi eterno agradecimiento siempre a Jorge Berry, porque fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en radio y fue gracias a él que empecé a trabajar con Carlos Loret (de Mola), porque él me recomienda, sin pensarlo, dijo mi nombre. Es una figura que podrá haberles gustado su forma o no, pero que era una escuela, para mí fue una escuela. La verdad que escuche ayer esta noticia, si se siente feo porque siempre le vas a agradecer a esas personas que confiaron en ti, y pues descanse en paz y un abrazo a toda su familia”, mencionó la presentadora Joanna.

La conductora Ana María Alvarado la corrigió diciéndole que “todavía no fallece, todavía no fallece”, a lo que Vega-Biestro dijo: " Lo sé, lo están esperando, su familia, pero lamentablemente el pronóstico no es bueno, pero un abrazo”.

“Está con vida artificial, esperando a que llegue la familia”, señaló Alvarado.