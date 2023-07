Cuando Lolita Ayala habló de la supuesta infidelidad de su exesposo Jorge Berry con Talina Fernández

Por varios años corrió el rumor de que Jorge Berry le habría sido infiel a Lolita Ayala con Talina Fernández cuando estuvieron casados y por eso la periodista le puso punto final a su matrimonio.

Hace algunos años, la querida periodista Lolita Ayala, de 72 años, recordó ante las cámaras su controvertida relación con el también comunicador Jorge Berry, quien supuestamente habría engañado a su entonces esposa con Talina Fernández (QEPD).

Fue en el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda que Dolores Ayala Nieto, mejor conocida como Lolita Ayala, reveló detalles del matrimonio que tuvo con el comunicador Jorge Berry en de década de los 70’s, cuya relación duró sólo 10 meses, por lo que los rumores se desataron en aquella ocasión como que su separación se debió a agresiones físicas del periodista hacia Lolita y que también le habría sido infiel con su amiga, Talina Fernández.

La exconductora de Noticieros Televisa reveló el verdadero motivo de su separación y aclaró si la ‘Dama del buen decir’ fue la tercera en discordia.

“Yo no la caché. El Jorge Berry bueno me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba; ahí él sufrió".

Sin embargo, Lolita Ayala fue clara y sincera con el presentador, quien fungió como Vicepresidente de Información Internacional de Televisa, respecto a los sentimientos que sentía por él.

“Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: ‘Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada de ti’, y él me dijo: ‘No importa, no importa, si en un año no estás enamorada de mí, te doy el divorcio así, rapidito’... Me casé y no me enamoré, y ya pues nos divorciamos a los 10 meses, no debe de contar, sí cuenta porque firmé, fue como un ensayo”, recordó.

A su vez, aclaró que la periodista Talina Fernández no tuvo nada que ver en su separación.

Cabe señalar que Lolita Ayala estuvo casada con Jorge Berry (1976-1977), Anibal Silva (1977-1988) y Luis Sosa (1989–2000).