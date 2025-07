Joanna Vega-Biestro aseguró que rechazó estar en La Casa de Los Famosos México por esta contundente razón

A tres semanas de que comience la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”, siguen las apuestas sobre quiénes serán los habitantes que estarán en el juego. Y entre los nombres que llegaron a sonar, estuvo Joanna Vega-Biestro, quien ya negó rotundamente su participación y explicó contundente las razones por las que considera, jamás podría aceptar un proyecto así.

¿Joanna Vega-Biestro estará en La Casa de los Famosos México? Esto dijo sobre su probable participación

Durante una conversación para las cámaras de “De primera mano”, Joanna Vega-Biestro señaló que sí la invitaron a formar parte de “La Casa de los Famosos 2025", pero según sus dichos, se vio obligada a declinar la oferta. Esto ya que a pesar de que no cree que pueda ser capaz de pasar tanto tiempo alejada de su única hija, además de que prefiere evitarse todos los escándalos que esto podría causarle y afectar a su imagen.

“Sí, sí me hablaron. Justamente me hablaron al mismo tiempo que otra persona que va a entrar, que todavía no han dicho que es ella, pero es ella y dijo que sí. Yo dije que no, porque de por sí no soy fácil, tengo mi carácter. Pero además estar pensando todos los días si mi hija está bien, me volvería loca. Además, ya con el hate que tengo, para qué quiero más”, sentenció.

Aunque nunca ha concursado en este tipo de shows, la periodista sí ha fungido como panelista de LCDLFMx, e incluso en 2024 se ganó varias peleas con Adrián Marcelo, pues el regiomontano se molestó por la manera en que se expresaba de su estrategia.

¿Quiénes estarán en La Casa de los Famosos México 2025?

Hasta el momento, son tres los habitantes que ya están 100% confirmados para “La Casa de los Famosos México 2025". Se trata de Facundo, Olivia Collins y Aaron Mercury, quienes están más que listos para ingresar a este reality, que en sus ediciones pasadas le dio el triunfo a Wendy Guevara y Mario Bezares.