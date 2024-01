JLo sorprende en el adelanto de This Is Me... Now: A Love Story, su nueva película, ¿qué veremos en la cinta?

This Is Me... Now: A Love Story, la nueva y esperada película de Jennifer Lopez, significa el regreso de la actriz a la pantalla grande con un proyecto introspectivo que ha levantado las expectativas.

Fue este miércoles que se dio a conocer el trailer oficial de This Is Me... Now: A Love Story, una biopic de Jennifer Lopez que busca salirse de las fórmulas establecidas para brindarnos una mirada más íntima a la vida de “la reina del Bronx”.

En la cinta, que se estrenará en cuestión de días, podremos ver de una forma diferente las sonadas experiencias amorosas de Jennifer Lopez y, por supuesto, su relación con Ben Affleck en medio de música nueva y los espectaculares pasos de baile por los que la famosa logró ser una celebridad en cuestión de meses.

¿Qué veremos en This Is Me... Now: A Love Story, dónde verla y cuándo se estrena? Esto es todo lo que debes saber del nuevo proyecto de JLo .

¿DE QUÉ SE TRATA THIS IS ME..., LA NUEVA PELÍCULA DE JENNIFER LOPEZ?

This Is Me... Now: A Love Story marca el regreso de Jennifer Lopez a la pantalla grande luego de una prolongada pausa; pero no solo eso: el estreno de la cinta llegará de la mano con la llegada de su nuevo disco This Is Me... Now, programado para lanzarse en conjunto con la película.

La película explorará aspectos de la vida de Jennifer Lopez como nunca antes se habían abordado, y de acuerdo con la actriz , la cinta es una “odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal”.

La sinopsis oficial de la película detalla: “Con un vestuario fantástico, una coreografía impresionante y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del resistente corazón de Jennifer”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA PELÍCULA DE JENNIFER LOPEZ Y DÓNDE VERLA?

This Is Me... Now: A Love Story es una película de 65 minutos de duración que contó con la dirección de Dave Meyers, quien trabajó en forma conjunta con JLo para darle un toque mucho más personal a la historia.

Tan sólo es cuestión de días para que puedas disfrutar de This Is Me... Now: A Love Story, película que estará disponible en Amazon Prime Video a partir del próximo 16 de febrero.