Jaime Toral, presunto secuestrador de Doña Lety, rompió el silencio: ¿qué dijo?

El caso de Doña Lety, la influencer de la tercera edad que habría sido secuestrada por Jaime Toral, sigue causando indignación. Ahora, tras casi un mes del rescate de la mujer de la tercera edad privada de la libertad, el youtuber rompió el silencio.

Toral, quien dio a conocer a Doña Lety en su canal de YouTube y TikTok con divertidos videos de reacciones, salió a defenderse con un mensaje contundente y claro. La publicación fue realizada en su página de Facebook; sin embargo, el post fue eliminado.

“Si tuviera a Doña Lety en contra de su voluntad, no haría en vivos ante todos ustedes. Ella fue tratada como una más de la familia”, comentó el martes 24 de septiembre.

Jaime Toral publicó este mensaje en Facebook, pero después lo eliminó. (Facebook)

A la par de las investigaciones que realiza el gobierno de Veracruz sobre el presunto secuestro de Doña Lety, se reveló que existe una ficha de búsqueda de una joven de 18 años de nombre Rosa Elena Pimienta Santos, quien supuestamente es exnovia de Jaime Toral.

Citláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, dijo en conferencia de prensa que la policía sigue investigando al youtuber. Y detalló: “No sé qué estaba pensando este muchacho con esta acción. La Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes y pronto tendremos resultados que les daremos a conocer”.

En su primera declaración tras su secuestro, Doña Lety se mostró cansada, pero contó que vivía en condiciones críticas, pues no le daban para comer.

“Yo me siento muy mal, mijo, de veras. No sé por qué me pasó esto. Estaba encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo. Sufría mucho. Me siento mal, mijo, otro día, ¿sí? Por favor”, relató la tiktoker mientras iba escoltada por dos elementos de la policía local.

Leticia Gómez, más conocida en Internet como Doña Lety, es una mujer veracruzana de 62 años que se hizo famosa en TikTok y YouTube por sus videos humorísticos, donde mostraba sus carencias mientras rechazaba la ayuda de los demás.