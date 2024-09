Secuestro de Doña Lety: ¡investigan a su raptor por otro delito! Aquí los detalles

El secuestro de Doña Lety, la influencer de 62 años que se hizo famosa en YouTube y TikTok por su contenido, sigue siendo un caso con muchas preguntas sin responder, pero poco a poco la policía de Tantoyuca, Veracruz, ha revelado detalles tras la investigación.

Resulta que el Gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la tiktoker sí fue secuestrada por el youtuber de nombre Jaime “N”, quien además es investigado por la desaparición de su ex novia.

“No sé qué estaba pensando este muchacho con esta acción, la Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes y pronto tendremos resultados que les daremos a conocer”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa realizada el miércoles 18 de septiembre.

¿Qué pasó con Doña Lety, la influencer que secuestraron en Veracruz?

Doña Lety fue rescatada por elementos de la Guardia Nacional y la policía de Tantoyuca por presuntamente haber sido secuestrada por más de un año.

Se dice que el influencer Jaime Toral obligaba a la mujer adulta a grabar videos para luego subirlos a su canal de YouTube y TikTok, en donde la anciana cobró relevancia por la forma en la que reaccionaba a las conversaciones con este.

“Una persona que se hacía pasar o se hace pasar por influencer, utilizaba a una señora que humildemente en sus formas de decir las cosas, la reproducía en videos y empezaron a tener muchas visitas o reacciones de la audiencia de los internautas y resulta que la tenía de alguna manera coercitiva, pues ya no sé si el delito fue privación de libertad o como lo configuró la procuraduría, pero ya no pasó a mayores”, comentó el gobernador.

¿Cómo rescataron a Doña Lety?

El rescate ocurrió en Tantoyuca, Veracruz. En varios videos filtrados en redes sociales, se muestra la zona donde habría estado encerrada.

#AlMinuto⏱️| La "influencer" se encontraba privada de la libertad por el mismo youtuber que la hizo famosa.



La fémina conocida como "Doña Lety", fue rescatada por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, luego de que un vecino solicitara apoyo… pic.twitter.com/6WgAWz8RVB — Tabasco al minuto (@Tabalminutomx) September 3, 2024

El medio local “La Voz de Tantoyuca” publicó los clips, afirmando que el youtuber la había amarrado, pero ella logró escapar y pedir ayuda a los vecinos, quienes finalmente llamaron a la policía.

En sus primeras declaraciones, tras ser rescatada, Doña Lety expresó: “Yo me siento muy mal, mijo, de veras. No sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, otro día, ¿sí? Por favor”.

Hasta ahora, Toral no ha dado ninguna declaración para aclarar la situación o responder a las acusaciones. La Fiscalía continúa investigando lo ocurrido.