¡Habló! Doña Lety rompió el silencio y reveló cómo fue su secuestro: esto dijo

Doña Lety rompió el silencio sobre su secuestro después de que la Guardia Nacional y la policía de Veracruz la rescataran de supuestamente ser privada de su libertad por el youtuber, Jaime Toral. La influencer de Tiktok fue captada en video llegando a las oficinas para levantar una denuncia.

En sus primeras palabras tras su libertad, doña Leticia Gómez se mostró cansada, pero contó que vivía en condiciones críticas, pues no le daban para comer.

“Yo me siento muy mal, mijo, de veras. No sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo. Sufrí mucho. Me siento mal, mijo, otro día, ¿si? Por favor”, relató la tiktoker mientras iba escoltada por dos elementos de la policía local.

Sobre el presunto secuestrador, se desconoce su paradero, pero las autoridades abrieron una carpeta de investigación.

¿Qué pasó con Doña Lety, la influencer de TikTok que fue secuestrada en Veracruz?

Doña Lety habría sido secuestrada por un youtuber de nombre Jaime Toral, quien era el que la grababa y aparecía en varios de sus videos interactuando con él.

Según reportó el medio local “La Voz de Tantoyuca”, la influencer de TikTok estuvo privada por más de un año, y fue cuando la dejó amarrada en la casa que pudo escapar y pedir auxilio a los vecinos.

#AlMinuto⏱️| La "influencer" se encontraba privada de la libertad por el mismo youtuber que la hizo famosa.



La fémina conocida como "Doña Lety", fue rescatada por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, luego de que un vecino solicitara apoyo… pic.twitter.com/6WgAWz8RVB — Tabasco al minuto (@Tabalminutomx) September 3, 2024

En los videos difundidos por el medio citado, se puede ver cómo la mujer de 62 años es apoyada por elementos de la Guardia Nacional. Y hasta ahora, no había hecho alguna declaración con respecto a su caso.

¿Quién es Doña Lety, la influencer de 62 años que habría sido secuestrada?

Leticia Gómez, más conocida en Internet como Doña Lety, es una mujer veracruzana de 62 años que se hizo famosa en TikTok y YouTube por sus videos humorísticos, donde mostraba sus carencias mientras rechazaba la ayuda de los demás.

Con recetas de cocina, consejos de vida y otros contenidos, supuestamente entretenía a sus seguidores a través del canal del youtuber.